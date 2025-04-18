Мэрия Нижнего Тагила не может найти подрядчика на строительство крытого катка на Вые

Администрация Нижнего Тагила не смогла найти подрядчика на строительство крытого катка с искусственным льдом на Вые. Об этом сказано на сайте «Госзакупки».

«На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом электронном аукционе не подано ни одной заявки», — сказано в протоколе подведения итогов определения поставщика.

Напомним, крытый каток планируют построить в районе стадиона «Высокогорец» на улице Красноармейской. Начальная стоимость контракта составляет 528,8 млн рублей.

Ранее на встрече с депутатами Молодёжной городской думы Владислав Пинаев объяснил, что, несмотря на то что у администрации Нижнего Тагила выросли финансовые возможности, реализация крупных проектов тормозится из-за страха подрядчиков перед нестабильностью.