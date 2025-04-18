На тагильчанина оформили кредит без его ведома

В редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила — Андрей. По словам мужчины, 16 апреля ему поступил звонок от брата, который сообщил о просрочке платежа по кредиту Андрея.

«Мне позвонил брат и сказал, что ему позвонили из какой-то микрофинансовой организации и убедили в том, что у меня есть долг по кредиту. Я очень удивился, поскольку никаких займов не оформлял и кредитов не брал. Решил посмотреть выписку по кредитной истории и ахнул», — рассказал редакции АН «Между строк» Андрей.

Когда мужчина запросил свою кредитную историю, то увидел, что 24 марта 2025 года на его имя была попытка оформления займов более чем в 20 микрофинансовых организациях. Сумма каждого составляла от 10 до 20 тысяч рублей. Отказы поступили по всем заявкам кроме от МФК «Мани Мен» (MoneyMan). Там мужчине якобы одобрили займ, который был переведён на неизвестный счёт.

«Я был в шоке. Мне звонили до этого на протяжении месяца, представлялись сотрудниками этой организации. Я подумал, что это мошенники, и даже не продолжал диалог. Сразу проверил Госуслуги, но никакого уведомления не приходило. Тут же поставил самозапрет на кредиты и поехал в отделение полиции писать заявление», — поделился с редакцией АН «Между строк» Андрей.

По его словам, сумма займа составила 5 тысяч рублей, а пени, которые начислили за просрочку в две недели, — 800 рублей.

«Сотрудники полиции мне сказали, что заявка на займ могла прийти от кого угодно, и пока что сказать ничего конкретного не могут. Буду ожидать начала уголовного дела. В “МаниМен” мне сказали, что тоже будут проводить своё расследование. На данный момент звонки с их стороны на время разбирательств прекратились. Конечно, осталось много вопросов, как без моего подтверждения смогли одобрить какой-то займ», — рассуждает Андрей.