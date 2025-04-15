Гендиректор компании «АльмакорГрупп», которая строила мост через Тагильский пруд, обвинён в хищении 6 млрд рублей и заключён под стражу

Гендиректор «АльмакорГрупп» Алексей Афонский обвинён в мошенничестве на сумму около 6 млрд рублей. Накануне Советский районный суд Уфы арестовал предпринимателя до 20 мая.

Как сообщает СУ СК России по Республике Башкортостан, Афонский обвиняется в хищении более 6 млрд рублей, полученных в качестве аванса. По версии следствия, в мае 2022 года строительная компания заключила государственный контракт с «Ространсмодернизацией» на реконструкцию аэропорта Магнитогорска Челябинской области, фактически расположенного в Абзелиловском районе Республики Башкортостан, на сумму более 6,6 млрд рублей.

В качестве аванса организация получила около 6,1 млрд рублей. При этом условия контракта были неоднократно нарушены исполнителем. Кроме того, «АльмакорГрупп» предоставила акт выполненных работ с завышенными объёмами, из-за чего контракт был расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке. Однако часть аванса была похищена и растрачена генеральным директором Алексеем Афонским, за что ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«На счёт ООО “АльмакорГруп” был перечислен аванс в размере более 6 млрд руб. При этом акты выполненных работ представлены на сумму более 4 млрд руб. Оставшиеся денежные средства обвиняемый совместно с иными неустановленными лицами присвоили и распорядились по собственному усмотрению», — сообщает пресс-служба судов РБ.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку причастности Алексея Афонского к другим преступлениям и выявление возможных нарушений со стороны должностных лиц органов государственной и муниципальной власти.

Напомним, в начале 2020 года с компанией «АльмакорГрупп» был заключён контракт на 4 млрд рублей на строительство моста через Тагильский пруд. Планировалось, что объект будет готов к 31 июля 2022 года, однако, несмотря на открывшееся по мосту движение, сроки сдачи неоднократно переносились, а цена объекта выросла почти на миллиард рублей. После этого, уже в августе 2024 года, контракт был расторгнут, и тагильская мэрия приступила к поиску нового подрядчика. Также, как сообщает РБК, в 2021 году «АльмакорГрупп» выиграла тендер на строительство развязки в Екатеринбурге у «Калины» стоимостью 6,3 млрд рублей.