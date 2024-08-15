Владислав Пинаев прокомментировал решение мэрии расторгнуть контракт со строителями моста через Тагильский пруд

Накануне во время прямого эфира глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев озвучил причину, по которой Служба заказчика городского хозяйства расторгла контракт с компанией «АльмакорГрупп» — генподрядчиком строительства моста через городской пруд.

Напомним, в начале 2020 года контракт на 4 млрд рублей получила московская компания «АльмакорГрупп». Заявка организации стала единственной и соответствовала всем необходимым конкурсным требованиям. Планировалось, что объект будет готов к 31 июля 2022 года, но этого не произошло. В августе 2022 года движение по мосту было открыто, но юридически путепровод был не сдан. Мэрия неоднократно переносила сроки сдачи объекта, цена которого выросла почти на миллиард рублей.

«Все соответствующие процедуры, включая штрафные санкции, подрядчику были предъявлены. Ситуация повторяется та же, которая произошла с подрядчиком реконструкции моста на Циолковского и улицы Октябрьской Революции. Служба заказчика городского хозяйства сейчас над этим вопросом работает. Мы прорабатываем сроки, работаем с потенциальными подрядчиками, которые на законных основаниях могут заявиться. Большую часть работ планируем закончить в этом году, средства на это имеются, сейчас мы работаем с банком-гарантом по возвращению аванса», — рассказал Владислав Пинаев.