СМИ: Минобразования Свердловской области рекомендовало ректору УрФУ отправлять студентов, не сдавших сессию, на заключение контрактов с Минобороны РФ

В СМИ распространилась информация о том, что Министерство образования Свердловской области рекомендовало ректору Уральского федерального университета Виктору Кокшарову отправлять студентов, не сдавших сессию, на заключение контрактов с Минобороны РФ. Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал УралИнфоЗавод.

Соответствующее письмо ректору УрФУ и экс-главе правительства региона направил замминистра образования области Евгений Бирюк.

В письме говорится о студентах вообще всех вузов Среднего Урала, которые попали в списки на отчисление или имеют задолженности.

По данным канала, в 2024 году Свердловская область не выполнила план по набору контрактников, поставленный федеральным центром, набрав всего 25% от необходимого количества.

Ряд СМИ отправили официальный запрос в УрФУ, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, но ответа пока не получили.