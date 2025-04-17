На тренера 14-летнего велосипедиста, погибшего в ДТП, возбудили уголовное дело

В Свердловской области расследуется трагический инцидент, произошедший во время велотренировки под Пышмой, в результате которого погиб 14-летний подросток. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело в отношении тренера спортивной школы № 4, в которой занимался мальчик.

Напомним, инцидент произошёл 30 марта на трассе в районе Пышмы, где группа несовершеннолетних спортсменов в составе организованной колонны и с сопровождением специализированного транспорта проводила тренировку. Во время разворота на дороге 14-летний Артём попал под автомобиль Lada Priora, которым управлял 19-летний водитель, получивший водительское удостоверение два месяца назад.

Тренер подростка по велоспорту Александр Марченко рассказал, что он и другие велосипедисты пытались предупредить Артёма о приближающемся автомобиле, но безуспешно. Мальчик скончался в больнице после 15 дней в коме. Тренер отметил, что место для тренировок было выбрано из-за низкого трафика, и предположил, что у ребят не хватило опыта для безопасного поведения на дороге.

Сейчас Марченко подозревается в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности гибель человека), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Согласно предварительным данным следствия, 30 марта этого года подозреваемый, выполняя обязанности тренера в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа № 4», не обеспечил должную безопасность группы из шести несовершеннолетних велогонщиков во время тренировки.

В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств по уголовному делу. Проводятся допросы свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается документация, имеющая отношение к делу, и выполняются другие необходимые процессуальные действия.

Кроме того, прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку соблюдения законодательства в деятельности «Спортивной школы № 4», в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям организации в части обеспечения безопасности воспитанников во время образовательного процесса.