В этот день, 17 апреля 2012 года. Начало ямочных ремонтов на разбитых тагильских дорогах, возгорания торфяников и начало тестирования Windows 8

На совещании по реконструкции дорожного полотна мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева потребовала каждый день отслеживать ход ремонтов тагильских дорог. Директор МУП «Тагилдорстрой» Владимир Юрченко доложил, что работники его предприятия уложили в дорожные ямы уже 190 тонн холодного асфальта, и выразил опасение, что холодного асфальта по муниципальному заказу на все ямы может не хватить.

Стало известно, что Нижний Тагил впервые примет этап Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина на комплексе горы Долгой. Это решение было принято на заседании комитета по прыжкам на лыжах с трамплина Международной федерации лыжного спорта в Цюрихе. Континентальный кубок — четвёртое по статусу соревнование в этом виде спорта. По уровню он уступает Олимпийским играм, чемпионату мира и Кубку мира.

Тагильским страхователям, имеющим банковские счета и задолжавшим Пенсионному фонду, предъявлены инкассовые поручения на сумму 285,5 млн рублей. За счёт списания средств со счетов должников в бюджет Пенсионного фонда поступило 200 млн рублей, а в бюджет Федерального фонда ОМС (обязательного медицинского страхования) — около 40 млн рублей.

Установившаяся в Свердловской области тёплая и сухая погода привела к тлению торфяников. Дым от них распространился в ряде микрорайонов Екатеринбурга. Запах горелого торфа ощущался и в Нижнем Тагиле. В Главном управлении МЧС РФ по Свердловской области заверили, что возгорания торфяников в некоторых районах области носят очаговый характер и угрозы жизни и здоровью граждан не представляют.

Корпорация Microsoft объявила о поиске в России желающих присоединиться к тестированию операционной системы Windows 8. Все пользователи, которые будут участвовать в тестировании дольше 4 месяцев, в обмен на отзывы получат бесплатное программное обеспечение и игры для консоли Xbox. Предварительная версия Windows 8 стала доступна для загрузки в конце февраля 2012 года, и её скачали более 4 млн пользователей.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»