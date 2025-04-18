Тагильский weekend топ-6: Пасха, выступление народного хора, лекция об истории книги, сессия настольных игр и Stand Up

О том, чем заняться с 18 по 20 апреля

На наш запрос сгенерировать образы счастливых тагильчан в понедельник утром, нейросеть ответила отказом. Но понедельник ещё не скоро, поэтому мы подготовили для вас эксклюзивный гид по самым интересным событиям на предстоящие выходные. Откройте для себя новые горизонты, зарядитесь энергией и проведите время с пользой. Не упустите шанс превратить обычные выходные в приключение!

Кино, мультфильмы и сериалы: весенний квиз (16+)

18 апреля в 18:00

в Доме Окуджавы

Незабываемый вечер, посвящённый миру кино! Участников ждут 8 раундов с вопросами на самые разные темы: саундтреки, ставшие хитами; фильмы и актёры, получившие «Оскар»; звёздный актёрский состав и легендарные режиссёры; приквелы, сиквелы, кинофраншизы, байопики; и даже наряды звёзд на красной дорожке! Приглашаются команды от 3 до 7 человек. Необходима предварительная регистрация

Игротека: сессия настольных игр сообщества «Слон» (16+)

19 апреля с 12:00

в Центральной библиотеке

Вы готовы к эпической битве стратегий, смеха и азарта? Проведите день за настольными играми в библиотеке! Крутые стратегии или безумные фанты, новичок вы или профи — не важно, вас научат и подскажут. Берите друзей и приходите.

Лекция-презентация «Монография Ольги Викторовны Моревой» (12+)

19 апреля в 14:00

в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Кандидат исторических наук, ответственный секретарь научного журнала «Книга. Чтение. Медиасреда» Ольга Морева представит свою монографию «Книга на Урале во второй половине XIX — начале XX века: распространение и чтение», изданную в Новосибирске в 2024 году издательством Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук. Автор познакомит слушателей с уникальными находками, связанными с историей Нижнетагильской заводской библиотеки, и другими фактами из мира книжной культуры Урала второй половины XIX — начала XX веков.

Выступление хора «Русская песня» (0+)

19 апреля в 18:00

в ТРЦ DEPO, на фудкорте

«Песня — душа народа», она раскрывает такие глубины, такие тайники русского характера, которые порой невыразимы и непостижимы другими средствами. Из народных песен мы узнаём о жизни простых людей: труде и быте, обычаях и традициях, страданиях и надеждах, мыслях и чувствах. В песнях раскрываются черты русского характера: любовь к родине, мужество, трудолюбие, любовь к природе.

Украшение пасхальных яиц (0+)

20 апреля в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, Уральская, 4

Музей приглашает принять участие в традиционном украшении пасхальных яиц: крапанок. Встреча, которая понравится и детям, и взрослым. Количество мест ограничено. Необходимо заранее сообщить об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8(343)5-25-26-47.

Stand Up (18+)

20 апреля в 19:00

в баре Гора

Тагильский стендап брал паузу, чтобы собрать новый материал и вновь развеселить публику.