В селе под Нижнем Тагилом на ходу внезапно загорелся автомобиль

15 апреля около 14:00 на улице Восточной возле дома № 28 в селе Покровское произошло самовозгорание автомобиля Hyundai ix35. Но, по мнению местных жителей, это был спланированный поджог.

«На этой машине приехала женщина, она не местная. Постояла немного там, после чего она вышла из машины. Через некоторое время машина начала дымиться, потом и вовсе заполыхала. Уже после того, как загорелась, эта странная женщина-водитель, вместо того чтобы кого-то из местных позвать на помощь и начать самой тушить, стала снимать, как она горит. Поснимала, пофоткала и скрылась. Ушла она в сторону леса. Позже мы пытались её искать, но так и не нашли. Мы, как заметили, что машина горит, кинулись тушить и вызвали пожарных», — поделились подробностями очевидцы с места происшествия с сообществом «Инцидент Нижний Тагил».

На место выехали семь человек личного состава пожарной охраны и две автоцистерны. Возгорание удалось потушить за 3 минуты.

По официальной версии, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства, сообщили АН «Между строк» в ОНДиПР Нижнего Тагила.