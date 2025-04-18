Роспотребнадзор помог жителю Нижнего Тагила отсудить у турагента компенсацию за неоказанные услуги 

Житель Нижнего Тагила обратился в консультационный пункт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» за юридической помощью по вопросу нарушения турагентом «Группа компаний «Регион 66» и туроператором «Компания Тез Тур» его прав как потребителя при оказании туристских услуг.

«В 2023 году потребитель приобрёл путёвку на отдых в компании “Группа компаний ”Регион 66”. Стоимость услуг по договору составила 236 тысяч рублей, из которых потребитель оплатил 220 тысяч рублей согласно условиям договора. В течение трёх недель после заключения договора потребителю сообщили, что путёвка аннулирована, и предложили оставить реквизиты для возврата денежных средств, на что потребитель согласился. По истечении времени он осознал, что турагент и туроператор нарушили его права, не вернув денежные средства за путевку, — сообщили АН «Между строк» в Роспотребнадзоре.

Специалист консультационного пункта обратился с исковым заявлением о взыскании денежных средств, убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда в Тагилстроевский районный суд.

В процессе рассмотрения гражданского дела туроператор заявил об отсутствии договорных отношений между потребителем и туроператором «Компания Тез Тур», указав, что турагент не приобретал у туроператора путёвку для потребителя. На основании чего судом была произведена замена ответчика с туроператора на турагента. Также в ходе рассмотрения гражданского дела потребителю были возвращены денежные средства за путёвку в размере 220 тысяч рублей.

Тагилстроевский районный суд частично удовлетворил требования потребителя, присудив выплату неустойки, убытков, морального вреда и штрафа. В пользу потребителя было взыскано около 81 тысячи рублей. Решение суда вступило в законную силу.