В Нижнетагильской филармонии состоится концерт известного скрипача Гайка Казазяна

В Нижнетагильской филармонии 18 апреля, в преддверии 185-летия со дня рождения П. И. Чайковского, состоится единственный концерт лауреата международных конкурсов, солиста Московской государственной академической филармонии скрипача Гайка Казазяна (12+).

Вместе с ним на сцене выступит тагильский оркестр «Демидов-камерата», дирижёр — Роман Аранбицкий.

«Сегодня у нас была полноценная и плодотворная репетиция, и самое главное, что был творческий интерес. Считаю, что если присутствует этот интерес, то концерт будет удачным. С тагильским оркестром мы выступаем первый раз, и думаю, что мы сразу нашли общий язык и подобрали манеру ведения репетиции, а это очень ценно. Надеюсь, что также, как и я, оркестр от процесса репетиции получил огромное удовольствие», — рассказал Гайк Казазян.

Программа концерта состоит из двух отделений. В первом отделении прозвучат произведения современного композитора Алексея Шора, а во-втором — знаменитый скрипичный концерт Петра Ильича Чайковского.

«Один из самых сложных по исполнению концертов и технически, и по выдержке. Даже физически выдержать масштаб этого произведения достаточно тяжело. Концерт Чайковского я учил ещё в детстве, наверное, даже не скажу, когда точно, но в то время мы исполняли только первую его часть», — поделился музыкант.

Гайк Казазян — один из наиболее востребованных музыкантов своего поколения. Он сотрудничает с известными дирижёрами, выступает с оркестрами мирового уровня в крупных концертных залах России и за рубежом. Нижний Тагил не первый раз принимает именитого скрипача.

«Нижний Тагил настолько уютный город, что, приезжая сюда, чувствую себя как дома. Иногда говорят, выходя на сцену, про ощущение родных стен. Именно такое ощущение создаёт у меня сцена Нижнетагильской филармонии», — рассказал Гайк Казазян.

По его словам, жанр скрипичного концерта предполагает «дуэль» между оркестром и скрипачом.

«Это своеобразное соревнование: оркестр громыхает на два форте, а скрипка отвечает таким же громким двойным форте», — отмечает музыкант.

Он играет на инструменте известного итальянского мастера начала XX века Ансальдо Поджи.

«Инструмент звучит очень мощно, ярко в звуке есть красота тембра. Также у скрипки есть свой характер, мы уже много лет вместе, если, конечно, можно так сказать. Скрипка абсолютно отвечает практически всем моим требованиям», — уточнил скрипач.

Артист отмечает, что в формировании его стиля и манеры исполнения свою роль сыграли выдающиеся музыканты, творчество которых оказало на него влияние.

«Я ориентируюсь на многих известных скрипачей. С детства у меня есть кумиры, например, Яша Хейфец, Леонид Коган. Конечно, кроме них есть ещё несколько, но они появились уже позже. Всех не перечислишь, но благодаря творчеству этих людей в каком-то смысле сформировался и мой стиль игры», — поделился с редакцией АН «Между строк» Гайк Казазян.