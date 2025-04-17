Педофил из Нижнего Тагила развращал 13-летнюю школьницу из Набережных Челнов

В Набережных Челнах правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетней. Как сообщает KazanFirst со ссылкой на собственные источники, неизвестный стал переписываться с 13-летней школьницей из Челнов в мессенджерах. Общение длилось с прошлой осени до середины марта 2025 года. Педофил присылал девочке порно ролики и интимные фотографии.

Личность преступника пока не установлена. Известно, что использованный им номер зарегистрирован на пожилую женщину из Нижнего Тагила.