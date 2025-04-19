История знаменитой «Белой башни» в Екатеринбурге

Вряд ли проектировщики и строители, которые в 1929 году начали возведение водонапорной башни в посёлке «Уралмашстроя», предполагали, что это сооружение станет одним из символов Свердловска и получит статус памятника архитектуры.

Водонапорная башня УЗТМ (фото HappLuck / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Водонопорная_%28Белая%29_башня.JPG/500px-Водонопорная_%28Белая%29_башня.JPG?20130921144938)

Обычно при определении мест строительства заводов в первую очередь учитывали близость к сырьевой базе будущего предприятия и наличие воды. Так поступали не только в XVIII и XIX веках, когда вода была основным источником энергии, но и в ХХ веке. Например, при проектировании Ново-Тагильского металлургического завода большую роль в выборе места сыграла река Вязовка и множество подземных ключей, питавших её. Вода Вязовки использовалась и на строительстве цехов завода-гиганта, и поступала в рабочие посёлки НТМЗ.

В конце 1920-х годов, на севере Свердловска началось строительство Уральского завода тяжёлого машиностроения. Одновременно с ним стали возводиться и кварталы рабочего посёлка УЗТМ, названного «соцгородом “Уралмашзавода”». С первых же дней строительства на заседании горисполкома был принят ряд постановлений по обеспечению «стройки века» необходимыми материалами и ресурсами. Одно из этих постановлений касалось водоснабжения соцгорода. Поначалу этот вопрос решили просто и максимально быстро: воду в посёлок и на площадки завода доставляли в больших бочках на подводах на конной тяге. Забор воды осуществлялся из озера Шувакиш. Сказать, что качество воды оставляло желать лучшего, значит ничего не сказать: озеро уверенно вступило в первую стадию заболачивания. Ручьи и мелкие речки, питавшие озеро, пересохли, проточность воды прекратилась, и водная гладь стала покрываться тиной. Хватило двух вспышек дизентерии в рабочем посёлке, чтобы руководство Уралмаша забило тревогу.

За помощью обратились к учёным Свердловска. Одним из первых на помощь строителям УЗТМ пришёл Модест Онисимович Клер — палеонтолог, геолог, краевед, сын основателя Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) Онисима Егоровича Клера. По его сведениям, на берегу озера, на глубине около 50, метров залегали запасы чистой артезианской воды в объёмах, вполне достаточных для того, чтобы удовлетворить потребности жителей соцгородка. Но Модеста Онисимовича к разведке подземных вод не допустили ввиду его «непролетарского происхождения». Через обком партии начали искать гидрогеологов, чтобы получить точные данные о наличии артезианской воды в районе Шувакиша. Но тут оказалось, что к 1929 году на Среднем Урале оставалось всего три гидрогеолога. Один из них был отправлен в длительную командировку на участок будущего строительства Беломорско-Балтийского канала, другой отбывал срок где-то в Сибири. Единственная работающая гидрогеологическая служба находилась в Нижнем Тагиле, на Высокогорском рудоуправлении (ВРУ).

Специалисты ВРУ во главе с гидрогеологом Александром Васильевичем Тутуниным произвели разведку, пробив на берегу Шувакиша восемь скважин. Было установлено, что запасы воды в подземных «линзах» действительно имеются, но залегают они на глубине от 80 до 100 метров. Три скважины из восьми были признаны «достаточно водоносными», две — «умеренно водоносными», а оставшиеся три — «водоносными при определённых гидрогеологических условиях». Первоначально разработку найденных водных запасов тоже хотели поручить специалистам ВРУ, однако главный инженер строительства УЗТМ Владимир Фидлер предпочёл привлечь «иностранный технический потенциал» и через главу Высшего совета народного хозяйства РСФСР Лобова пригласил для этих целей инженеров из Германии. Немцы привезли с собой насосное оборудование для поднятия воды, установили, опробовали его и построили пять насосных станций на берегу озера.

Одновременно со строительством насосных станций встал вопрос об организации водоснабжения в соцгороде «Уралмашстроя». Архитектурный руководитель строительного треста «Уралмашстрой» Иосиф Робачевский объявил экспресс-конкурс на лучший индивидуальный архитектурный проект водонапорной башни. На конкурс было представлено три проекта: Петра Оранского, Виктора Безрукова и Моисея Рейшера. Конкурсная комиссия в составе ведущих специалистов стройки рассмотрела проекты и сделала выбор в пользу эскиза самого молодого участника конкурса, недавнего выпускника архитектурной кафедры Томского технологического института Моисея Рейшера.

Моисей-Вениаминович Рейшер (фото неизв. автора 1950-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://libryansk.ru/files/media/2017/04/img_rejsher2.jpg)

Его проектное предложение основывалось на пересечении призматической пластины-лестницы и цилиндра бака, поднятого на половину высоты призмы. На вершине башни предполагалось устроить две смотровые площадки — на кровле бака и в малом консольном объёме, соединяющем лестничный объём и бак. Высота башни составляла 29 метров, и, кроме того, она должна была разместиться на самой высокой точке рельефа, став архитектурной доминантой окружающего пространства.

Эскиз водонапорной башни М. В. Рейшера (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://images.adsttc.com/media/images/5810/7051/e58e/cefd/6700/0184/slideshow/Project_%22White_Tower%22__Moisey_Reysher.jpg?1477472332)

Изначально предполагалось сделать башню полностью из железобетона. Но в Свердловске не было опыта строительства зданий из подобного материала, и тогда главный инженер стройки Владимир Фидлер лично принял решение изменить проект для надёжности. Он пририсовал дополнительные ножки под баком и настоял на том, чтобы бак был изготовлен из стали. Железобетонные конструкции водонапорной башни разрабатывались в московском проектном бюро «Техбетон», а проект металлического бака-резервуара подготовили в проектном бюро металлоконструкций. При сборке бака впервые в городе была использована техника сварки, а не клёпки. Бак изготовили за пять месяцев, и 5 июня 1931 года башня была готова.

Строительство водонапорной башни соцгорода Уралмаш (фото неизв. автора 1930-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdn-s-static.arzamas.academy/storage/picture/10545/picture-63452c4d-836b-49c6-b01e-fd407b2abd8e.jpg)

Однако, как только акт о приёмке водонапорной башни подписали и её резервуар заполнили водой, дно бака выгнулось и оборвалось, в результате чего около 750 кубометров воды вылилось наружу. Разбираться в причинах аварии не стали, а сразу вызвали из Москвы ведущих инженеров «Техбетона», перед которыми была поставлена задача: рассчитать и спроектировать бак башни из железобетона, как и было изначально предложено Рейшером. С задачей москвичи справились за неделю, и водонапорная башня вновь оделась в строительные леса.

По завершении строительства сооружение покрасили белой известью, за что оно и получило в народе своё название — «Белая башня». Благодаря ей чистая вода появилась в самых отдалённых барачных посёлках: Машиностроителей, Рабочем и Экскаваторном. Осенью того же 1931 года руководство завода во всеуслышание заявило о том, что проблема водоснабжения Уралмаша «решительно решена раз и навсегда». В декабре о трудовой победе машиностроителей написали в местной и центральной прессе, в том числе и в «Правде». В Свердловске Белая башня стала одним из символов города. Заводские поэты слагали о башне стихи, а на городском конкурсе школьных рисунков, проведённом в 1933–1934 учебном году, изображение водонапорной башни стало одной из главных тем.

Водонапорная башня УЗТМ (фото неизв. автора 1930-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Uralmash_old.jpg)

Но не прошло и года, как жители посёлка начали жаловаться на малый напор воды, и руководство завода стало лихорадочно искать выход из сложившегося положения. Был проложен временный водовод от Верх-Исетского пруда, что помогло немного снять остроту проблемы. Строители снова пригласили гидрогеологов ВРУ, которые вынесли вердикт: интенсивный забор воды подорвал природный баланс и привёл к истощению подземных «линз». Тагильчане посоветовали остановить работу насосных на несколько лет, чтобы возобновить запасы воды. Сделать это в условиях растущего и строящегося соцгорода было невозможно. Инженеры Уралмаша предложили альтернативный вариант решения проблемы: построить плотину на реке Калиновке, вытекающей из Шувакиша, и тем самым удержать воду в озере. Плотину на Калиновке построили, но воды больше не стало.

В 1937 году НКВД выдвинуло в адрес главного инженера стройки Фидлера обвинение в том, что он умышленно скрыл факт маловодия в озере Шувакиш, и это привело к напрасной трате денег и нехватке питьевой воды в посёлке. Припомнили ему и сварной бак водонапорной башни, который лопнул при первом же испытании. Молодые чекисты, занявшие кабинеты репрессированных в разгар «ежовщины» свердловских правоохранителей, не знали, что Фидлер умер пять лет назад. Дело закрыли, а жалобы жителей Уралмаша на перебои с водой продолжались. Попробовали привлечь к ответственности Модеста Онисимовича Клера, однако, и в этот раз дело пришлось закрыть, так как Клер уже был осужден в Ленинграде по «Делу Промпартии» и отбывал срок в ссылке.

После снежной зимы 1938 года уровень воды в озере Шувакиш стал подниматься, но это продлилось не долго. Последний раз озеро наполнилось водой после дождливой осени 1943 года, но на Уралмаше к тому времени уже потеряли веру в возрождение водоёма, и 80% воды поступало в Белую башню из Верх-Исетского пруда. В 1941 году башня на четыре с половиной года перестала быть белой: её покрасили в защитный цвет хаки — в Свердловске опасались, что гитлеровцы дойдут до Горького, откуда до Урала смогут долетать немецкие дальние бомбардировщики. После войны в Свердловске начали разрабатывать проект реконструкции сетей водоснабжения, и вскоре стало ясно, что Белая башня в ближайшие 10–15 лет утратит своё функциональное значение. Так и произошло. Первыми законсервировали насосные на берегу Шувакиша. До тех пор, пока в них оставалось насосное оборудование, здания охранялись стрелками ВОХР. Затем, в начале 1960-х, оборудование демонтировали, и вооружённую охрану сняли. Применения насосам так и не нашли.

В начале 1960 годов в исполкоме Орджоникидзевского района встал вопрос о дальнейшей судьбе башни. На одно из заседаний райисполкома пригласили автора проекта Белой башни Моисея Рейшера, у которого был свой взгляд на будущее его детища. Как оказалось, ещё в 1942 году Моисей Вениаминович и группа свердловских художников разработали проект, превращавший это сооружение в кафе с залом на 50 мест и обзорной площадкой на крыше. Проект произвёл фурор, и дирекция «Уралмашзавода» пообещала профинансировать реконструкцию водонапорной башни. В поддержку проекта высказывались и партийные органы. Но когда, казалось, уже всё было решено, проект «застрял» у главного архитектора Свердловска. Согласования и доработки проекта длились не один год, и сооружение было признано памятником архитектуры областного значения. В 1975 году в институте «Свердловскгражданпроект» прошёл конкурс «На лучший проект использования в народном хозяйстве водонапорной башни УЗТМ», но ничего толкового конкурсанты не предложили.

С началом перестройки о судьбе башни снова заговорили. Но, не имея реального хозяина, башня превратилась в «заброшку». В 2015 году в Екатеринбурге узнали об опыте тагильчан, которые превратили заброшенную «Демидовскую дачу» в музей. Идея городским властям понравилась, и с августа 2016 года Белая башня работает, как музей самой себя.