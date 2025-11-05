Владельца питбайка, на котором школьник сбил десятилетнюю девочку в Нижнем Тагиле, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Стали известны подробности ДТП, которое произошло днём 2 сентября у дома № 28 на улице Ермака.

Напомним, по информации ГАИ, школьник на питбайке сбил десятилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель скрылся, оставив пострадавшую на месте происшествия. Девочку в тяжёлом состоянии доставили в реанимационное отделение ДГБ № 3.

Сотрудникам Госавтоинспекции удалось оперативно установить личность нарушителя — им оказался 15-летний подросток, не имеющий права управления транспортным средством. Питбайк был изъят и помещён на специализированную стоянку.

Позже выяснилось, что мототранспорт был подарен 15-летнему Денису Я. (имя изменено) его отцом Рамилем. В тот день Денис вместе со своим одноклассником Алексеем решили взять питбайк из гаража, чтобы покататься. Сначала катался Алексей, и, как выяснилось позже, он попал в ДТП, после чего вернул питбайк в гараж. Затем Денис поехал на питбайке на дорогу общего пользования в городе Нижний Тагил, где его остановили сотрудники ДПС.

Постановлением сотрудника ДПС Рамиль был привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством), и ему назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Рамиль не согласился с постановлением и обратился в суд. Он утверждал, что не передавал управление питбайком своему сыну, а тот вместе с приятелем проникли в гараж и взяли питбайк без его ведома. Суд не принял доводы Рамиля во внимание, признав их не имеющими правового значения, и указал, что собственник транспортного средства не обеспечил его сохранность от неправомерного использования другими лицами. В органах ГИБДД питбайк зарегистрирован не был. По техническим характеристикам, для управления данным транспортным средством необходимо наличие водительского удостоверения, которого несовершеннолетний Денис не имел и не мог иметь в силу возраста, о чём, безусловно, знал его отец. Кроме того, в инструкции по эксплуатации питбайка указано, что он не предназначен для использования на дорогах общего пользования, улицах или шоссе», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.

Суд оставил постановление Госавтоинспекции без изменения. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.