В Нижнем Тагиле подросток на питбайке сбил 10-летнюю девочку 

Накануне, 2 сентября, около 15:00 в Нижнем Тагиле произошло серьёзное ДТП, в котором пострадал ребёнок.

Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, у дома № 28 на улице Ермака школьник на питбайке сбил десятилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель скрылся, оставив пострадавшую на месте происшествия. Девочку в тяжёлом состоянии доставили в реанимационное отделение ДГБ № 3.

Сотрудникам Госавтоинспекции удалось оперативно установить личность нарушителя — им оказался 15-летний подросток, не имеющий права управления транспортным средством. Питбайк объёмом 140 куб. см был изъят и помещён на специализированную стоянку.

По словам самого подростка, мотоцикл он взял у знакомого, чтобы просто покататься. При подъезде к переходу школьник заметил людей, но решил, что его пропускают, однако слева на проезжую часть выбежала девочка, и экстренное торможение не помогло избежать аварии. Испугавшись содеянного, водитель покинул место аварии. Мать подростка рассказала, что не знала о его намерении управлять мощным питбайком, а о произошедшем ей сообщили сотрудники полиции.

В отношении владельца транспортного средства составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством). По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Материалы также переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей подростка к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).