Жители Черноисточинска пожаловались полпреду в УрФО Артёму Жоге на проблемы с автобусным сообщением  

Жители посёлка Черноисточинск под Нижним Тагилом обратились к полпреду в УрФО Артёму Жоге с жалобой на проблемы с транспортным сообщением с Нижним Тагилом, сообщает ЕАН.

«Перевозчик, который недавно заключил договор с администрацией посёлка, отменяет рейсы ежедневно, ссылаясь на нерентабельность перевозок и болезнь личного состава водителей. Люди стоят часами на остановках. По факту жители посёлка стали заложниками нежелания перевозчика организовать работу так, чтобы не отменялись рейсы», — отмечают местные жители.

По их словам, предыдущий перевозчик также использовал автобусы ПАЗ, однако при этом не отменял рейсы. Новый подрядчик — «Техноком» — сократил количество остановок, из-за чего людям приходится проходить пешком несколько километров по дороге без тротуаров, чтобы добраться до ближайшей остановки.

«Новым перевозчиком предложено новое расписание, и администрация посёлка соглашается на это. Но составленное расписание заставит живущих в отдалении от центра посёлка преодолевать много километров пешком. Администрация не желает выдвигать требования подрядчику-перевозчику, чтобы изменить ситуацию в пользу жителей посёлка», — пишут они.

Под обращением к полпреду подписались около 700 человек. Представитель компании «Техноком» признал наличие проблем с автобусами, однако заверил, что они были оперативно устранены.

«Была небольшая проблема, когда сразу сломались два автобуса. Это же техника, она иногда подводит. Мы прекрасно понимаем, что ремонт — это наша проблема. Ещё с запчастями трудности, приходится ждать по неделе-две. Более того, мы купили ещё два новых автобуса. А они не могли пройти техосмотр, потому что в Нижнем Тагиле всего три станции ТО для автобусов. Сейчас все проблемы устранены. На маршруте ездят пять полупустых автобусов», — говорит перевозчик.

Представитель компании добавил, что водители регулярно отправляют ему фотоотчёты из салона. По его словам, автобусы перевозят по 4–5 человек.

«У нас в контракте на весь Черноисточинск три оборудованные остановки — “Строительный двор”, “Обелиск”, “Ломоносова” или “Психбольница”. Больше остановок нет ни в контракте, ни официально зарегистрированных в реестре Минтранса. Сейчас администрация забегала, пытается зарегистрировать другие остановки. Как только они появятся в реестре министерства, мы добавим их в контракт. Это же наши пассажиры, а не чьи-то», — отметил представитель компании.