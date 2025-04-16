Мужчины втрое чаще женщин поддерживают возвращение продажи пива на стадионах

Сервис SuperJob провёл опрос среди 1600 человек из разных округов России. Вопрос, который задали респондентам, затрагивал продажу алкоголя на стадионах. Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв считает, что стоит снять запрет на продажу пива на стадионах, так как это часть «культуры боления», а не вопрос здоровья. По его мнению, те, кто хочет выпить перед матчем, сейчас просто увеличивают выручку местных магазинов.

«Тот, кто хочет выпить, выпьет рядом в ларьке и до, и после матча, а нам надо эти деньги принести на спортсооружения, поскольку требуются дополнительные деньги на их содержание. Если они пойдут с продажи пива, то почему нет? Давайте эти деньги перенесём на стадионы», — заявил министр 14 апреля в ходе образовательной программы «Мастерская управления событиями» в центре «Сенеж».

Опрос показал, что 58% россиян не поддерживают эту инициативу. Только 18% выступают за снятие ограничений, а 24% затруднились с ответом.

Противники отмены запрета объясняют свою позицию тем, что алкоголь может провоцировать неадекватное поведение: «Я хочу наблюдать за соревнованиями, а не за пьяными». «Люди в состоянии опьянения могут создать проблемы, лучше оставить запрет».

Их оппоненты утверждают, что ответственные болельщики не станут проблемой: «Те, кто хочет напиться, найдут способ, а для большинства кружка пива добавит атмосферы».

Мужчины втрое чаще поддерживают возвращение продажи пива на матчи по сравнению с женщинами: 26% против 9%, при этом 65% женщин против этой идеи. Среди граждан с доходом выше 100 тысяч рублей каждый четвёртый (24%) поддерживает предложение министра, тогда как среди тех, у кого зарплата до 50 тысяч рублей, — лишь 6%.

Сторонников продажи пива на стадионах больше среди активных болельщиков (23%), чем среди тех, кто не интересуется спортом (14%). Хотя даже среди посетителей стадионов 52% выступают против.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 361

Время проведения: 11—14 апреля 2025 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов