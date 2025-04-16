«Наш город обязательно должен быть чистым». В Нижнем Тагиле прошёл экологический фестиваль 

Более 200 школьников Нижнего Тагила приняли участие в экологическом фестивале «ЭКОФЕСТим», который прошёл на площадке Городского Дворца молодёжи (ГДМ). Его организовали в рамках программы по развитию детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего». Партнёрами мероприятия стали региональный оператор по обращению с ТКО «Рифей», команда проекта «Экодом» и экологические активисты школы № 90.

«Мы приехали на это мероприятие как волонтёры. С нашей экологической командой мы придумали фестиваль и все мастер-классы. Я считаю, что наш город обязательно должен быть чистым, ведь скоро мы вырастем и уже нам предстоит поддерживать экологию Урала. Важно, чтобы это стремление было у большего количества школьников», — рассказала о своём вкладе в сохранение экологии ученица школы № 90 Александра Тарасова.

Городской фестиваль открыли показом модных коллекций из вторичных материалов от молодёжной творческой студии «Дизайн» ГДМ и творческого объединения школы № 45.

«Наша экологическая коллекция создана из вторичного материала — тюля. Мы показываем людям, что для создания красивых образов не обязательно использовать новую ткань, а можно взять то, что часто у нас под рукой. Мы учимся создавать образы сами, поэтому даже дома мы сможем придумать себе образ», — поделились с редакцией АН «Между строк» участницы творческой студии Екатерина и Вероника.

В холлах работали мастерские по переработке кожи, стекла и полиэтилена, а также зоны для обмена игрушками, растениями и другими полезными предметами.

Экологический лекторий фестиваля представили руководитель городской экостанции Любовь Казакова и орнитолог Александра Хлопотова с докладами о доступных методах мониторинга состояния окружающей среды и способах переработки отходов в мире животных.

«Мы являемся организаторами проекта ЕВРАЗ “Люди Будущего”. В нём принимают участие 15 школ, они реализуют свои инициативы в различных сферах для развития Нижнего Тагила. У каждой команды, работающей над своим проектом есть опытный наставник-эксперт, который мотивирует ребят, делится советами и помогает в его реализации», — поделилась руководитель образовательных программ центра «Мой Бизнес» Ольга Гроховская.

Экологический городской фестиваль — новый формат экологического просвещения, опробованный региональным оператором по обращению с ТКО «Рифей».

«Сегодня важно, что разговор об экологии действительно становится не абстрактным, а очень конкретным и понятным, и поэтому интересным для школьной аудитории. Экологический фестиваль и Экодом предлагают ребятам конкретные решения — как жить экологично. Мне самой интересно следить за проектами, которые реализует команда экоцентра регионального оператора, они действительно искренне увлечены экологической повесткой», — сказала начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Татьяна Орлова.