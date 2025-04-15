41% родителей в Нижнем Тагиле считают, что ребёнок может начать подрабатывать с 14 лет

Шестеро из десяти родителей в Нижнем Тагиле полагают, что ребёнок может начать работать до достижения 12-летнего возраста. Ещё десять процентов опрошенных допускают возможность трудоустройства с 12–13 лет. Наиболее распространено мнение о том, что подработка возможна с 14–15 лет (41%), говорится в исследовании сервиса SuperJob.

21% жителей Тагила поддерживают идею трудоустройства подростков с 16–17 лет, а 14% уверены, что работать можно только с 18 лет. Ещё восемь процентов считают, что подросток не должен работать до получения профессии. Отцы чаще считают, что начинать работать можно с 14 лет (43%), в то время как среди матерей примерно поровну тех, кто за включение в трудовую деятельность с 14 лет (37%) и с 16 лет (36%).

Многие родители поддерживают раннюю социализацию подростков. Эта тенденция находит отражение и в законодательстве — недавно принятые поправки к Трудовому кодексу закрепляют право работодателей привлекать детей с 14 лет к работе в выходные на летних каникулах.