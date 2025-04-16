Появилось видео момента аварии, устроенной бесправником на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле

«Сети Тагила» опубликовали видео, на котором запечатлён момент ДТП, произошедшего 11 апреля на улице Космонавтов.

Напомним, около 17:30 лишённый прав 24-летний водитель Subaru, пытаясь скрыться от полиции, врезался в Opel Astra под управлением 37-летней женщины. Женщина получила ушибы. Нарушитель, ехавший на автомобиле с тонировкой и нечитаемыми номерами, был трезв. В отношении него были составлены административные протоколы по нескольким статьям за нарушение правил дорожного движения.

На видеозаписи видно, как водитель Subaru выезжает на трамвайные пути в надежде уйти от погони. В этот момент Opel Astra съезжает на те же трамвайные пути, чтобы повернуть налево, не замечая приближающегося «гонщика», вследствие чего происходит столкновение.