В Нижнем Тагиле дом на улице Фрунзе остался без газа из-за отсутствующих жильцов

20 марта 2025 года сотрудники «ГАЗЭКС» провели проверку газового оборудования в одном из домов на улице Фрунзе. О проверке жильцов предупредили заранее, но в указанный день в трёх квартирах газовщикам никто не открыл. При этом в двух квартирах, по словам соседей, несколько лет никто не живёт, а хозяйка третьей не смогла договориться с работодателем об отгуле.

Помимо проверки газовых плит, сотрудникам был необходим доступ к вентиляционным шахтам, но не все жильцы умеют быстро разобрать вытяжку над плитой. После плановой проверки специалисты выявили неисправность газовой системы, для устранения которой был необходим доступ ко всем квартирам, поэтому газ в подъезде отключили.

«С 20 марта 2025 года мы не пользуемся газом, потому что он у нас отключён. В объявлении, которое было вывешено у подъезда, о необходимости доступа к вентиляции не было сказано ни слова, хотя, согласно постановлению правительства РФ, организация была обязана указать не только дату и время, но и предоставить перечень всех работ, которые будут проводиться», — рассказала ТК «Телекон» жительница дома Любовь Першина.

Женщина и две её соседки сразу направили в «ГАЗЭКС» претензию. Проверку перенесли на следующий день, но и тогда доступ к закрытым квартирам получить не удалось. Ответ от «ГАЗЭКС» пришёл в конце марта, в котором было сказано о ранее выявленных неисправностях газовой системы и отсутствия доступа не только в пустующую квартиру, но и в две другие, в которых проверка уже была проведена.

На данный момент в первом подъезде дома на улице Фрунзе газ пущен только по одному стояку из трёх. Оставшиеся без газа жильцы вынуждены пользоваться электроплитами. Они считают, что подобные проблемы не должны решаться за их счёт. Любовь и её соседи подали жалобы в мэрию и прокуратуру. Следующим этапом станет судебный иск.