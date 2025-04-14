Жители села Елизаветинское под Нижним Тагилом продолжают бороться за перенос вышки сотовой связи «Мотива» 

Роспотребнадзор и администрация Нижнего Тагила ответили на обращение жителей села Елизаветинское по поводу установки новой вышки в населённом пункте.

Напомним, в марте этого года «Мотив» приступил к установке новой вышки сотовой связи в селе Елизаветинском, против чего выступили местные жители. Сельчане составили обращение с предложением о переносе места размещения вышки мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, в Роспотребнадзор, в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также генеральному директору телекоммуникационной группы «Мотив» Алексею Артемасову.

В администрации Нижнего Тагила сельчан заверили, что вышка расположена в соответствии со всеми установленными правилами и не наносит вреда здоровью людей. Кроме того, администрация города «при выдаче разрешений на использование земель для установки вышек сотовой связи не вправе требовать предоставление документов, не предусмотренных законодательством, а также руководствоваться мнением жителей и принимать решения о целесообразности размещения объекта».

«С целью предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека электромагнитных полей радиочастотного диапазона на территории Российской Федерации действуют Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН, в соответствии с которыми утверждение проектной документации по строительству и вводу в эксплуатацию построенного передающего радиотехнического объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии такого объекта санитарным правилам. Таким образом, эксплуатация объекта связи возможна при наличии положительного заключения Роспотребнадзора, которое публикуется на официальном сайте в Едином реестре Роспотребнадзора. Размещение объекта может быть оспорено в судебном порядке», — говорится в официальном письме от администрации.

В ответ на обращение сельчан начальник нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Юрий Бармин сообщил, что установка вышек для размещения оборудования сотовых операторов не регламентируется санитарными правилами, и согласование мест установки, решения по демонтажу и переносу не входят в компетенцию Роспотребнадзора.

«Санитарно-эпидемиологическое заключение выдаётся лишь в том случае, если по результатам экспертизы и расчётов установлено, что уровни ЭМП, создаваемых РЭС в зонах рекреационного назначения, на территории жилой застройки и в местах, связанных с пребыванием людей, внутри жилых, общественных зданий, не превышают предельно допустимого уровня для населения, и существующие здания и сооружения в зону ограничения застройки не попадают. Таким путём исключается возможность нанесения какого-либо вредного воздействия от электромагнитного излучения на население. При отсутствии нарушений санитарно-эпидемиологических требований при размещении РЭС считается, что его эксплуатация не может оказывать вредного воздействия на население и не приведёт к неблагоприятным последствиям в состоянии здоровья человека», — уточняется в ответе Роспотребнадзора.

Постановлением администрации города выдано разрешение на использование земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров. Расстояние до жилых домов выдержано в соответствии с правилами благоустройства территории Нижнего Тагила.