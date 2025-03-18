«Мы переживаем за здоровье своё и близких». Строительство новой вышки сотовой связи «Мотив» в селе Елизаветинском столкнулось с общественным сопротивлением

В селе Елизаветинском под Нижним Тагилом жители выступили против строительства новой вышки сотовой связи компании «Мотив». Сельчане опасаются за своё здоровье, а также считают, что вышку лучше установить на более высоком месте. Жительница села Татьяна рассказала, что о строительстве их никто не предупредил.

«У нас ставят вышку прямо напротив нашего дома, совсем близко от забора. Мы предложили, чтобы её перенесли на более безопасное для людей место, но нас не слышат. Мы переживаем за здоровье своё и близких, психологически нам очень сложно», — рассказала женщина АН «Между строк».

Жители села направили свои предложения о переносе места размещения вышки мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, в Роспотребнадзор, в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также генеральному директору телекоммуникационной группы «Мотив» Алексею Артемасову.

«Вышку устанавливают в низине села рядом с жилыми домами, что считаем очень вредным для здоровья населения. У нас есть более подходящие варианты для такого решения, например, место, где раньше был свинокомплекс, так как там более высокое место, а у нас низина. Кроме того, там нет жилых домов», — написали сельчане в обращении.

Также они указали на то, что решение о строительстве вышки было принято без согласования и оповещения жителей. По их информации, староста села и глава Чащинской администрации не были уведомлены об установке.

В компании «Мотив» АН «Между строк» сообщили, что для обеспечения жителей Уральского федерального округа качественной мобильной связью и высокоскоростным доступом в интернет проводится модернизация существующей инфраструктуры и строительство новых базовых станций. При этом особое внимание уделяется обеспечению связью удалённых, малонаселённых и труднодоступных территорий, где доступ к современным средствам связи затруднён.



«На сегодняшний день село Елизаветинское полностью лишено услуг сотовой связи. Отсутствие мобильной связи и доступа к интернету создаёт значительные неудобства для местных жителей, затрудняет их взаимодействие с внешним миром и ограничивает социально-экономическое развитие территории. Администрация села, а также местные жители неоднократно обращались с просьбой об организации устойчивой мобильной связи», — рассказали в пресс-службе компании.

Кроме того, там уточнили, что расположение села Елизаветинское в низине между гор обуславливает сложный ландшафт, что требует тщательного подхода к выбору места для размещения объекта связи и, с учётом особенностей рельефа, ограничений, связанных с природоохранными зонами, а также возможностей подключения к электросетям, оптимальное место для строительства было определено после согласования с управлением архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила и администрацией села.



«Проект по установке базовой станции реализуется в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все работы проводятся с соблюдением норм экологической безопасности, строительных стандартов и требований к защите окружающей среды. Оператор “Мотив” стремится не только обеспечить жителей села Елизаветинского надёжной связью, но и минимизировать воздействие на природную среду, сохраняя уникальный ландшафт региона», — отметили в «Мотиве».