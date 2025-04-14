Новые требования к обслуживанию лифтов, банковские карты подросткам только с разрешения родителей и запрет на рекламу безалкогольного пива. Топ законов, законопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк» 

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили ТОП-5 законопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Новые требования к обслуживанию лифтов

В первом чтении принят законопроект, повышающий уровень безопасности эксплуатации лифтового оборудования.

На законодательном уровне появятся требования к организациям, которые такое оборудование обслуживают.

— Будет создан единый реестр, в который войдут только профессиональные компании. УК и ТСЖ будут заключать договоры о техобслуживании лифтов только с организациями из этого списка.

— Вводится типовой договор обслуживания, который будет больше отвечать требованиям безопасности и содержать необходимые регламентные работы.

По данным Ростехнадзора, за последние пять лет произошло более 330 несчастных случаев, связанных с лифтами, в том числе с жертвами.

Повышение качества дополнительного образования педагогов

Закон, направленный на повышение качества дополнительного образования педагогов, поддержан большинством депутатов.

По оценкам экспертов, в 2023-2024 году услуги по переобучению педагогических работников осуществляли почти 7 тысяч организаций. Из них 15% не имеют статуса учебного или научного центра. В дистанционной форме было организовано 155 тысяч курсов переподготовки и 38,7 тысячи программ повышения квалификации.

Теперь дополнительное образование педагогических работников будет осуществляться:

— в государственных и муниципальных образовательных организациях;

— в образовательных организациях, учредителями которых являются государство, субъект Российской Федерации, муниципальное образование либо организации с их долей в уставном капитале;

— в образовательных организациях, учредителями которых являются госкорпорации и госкомпании;

— в образовательных организациях «Сириус» и «Сколково»;

— в общероссийских спортивных федерациях (для педагогов в области физической культуры и спорта).

Банковские карты подросткам только с разрешения родителей

Госдума в мае планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который предлагает обязать банки открывать подросткам счета только при наличии письменного согласия их родителей.

«Соответствующие поручения даны комитетам Государственной думы по госстроительству и законодательству и по финансовому рынку. Законопроект, подготовленный депутатами, планируем обсудить в мае», — отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

Запрет на рекламу безалкогольного пива

Группа депутатов фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», а также зампред комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева предложили запретить рекламу безалкогольного пива. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы 11 апреля.

Изменения предлагается внести в статью 21 Закона «О рекламе».

Авторы инициативы отметили, что реклама безалкогольного пива является скрытой рекламой алкоголя и алкогольных брендов, и к ней должны быть установлены те же требования, которые установлены для пива.

Запрет на самозанятость для мигрантов, находящихся в стране незаконно

В России хотят запретить мигрантам, внесённым в реестр контролируемых лиц МВД России, оформляться в качестве самозанятых.

Согласно документу, речь идёт о мигрантах, не имеющих законных оснований для нахождения в стране, поэтому они не должны иметь права применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

По мнению авторов инициативы, эта мера позволит усилить государственный контроль за мигрантами и их деятельностью на территории страны, а также защитит интересы российских граждан.