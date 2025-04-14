Стали известны подробности смерти мужчины в супермаркете в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности смерти мужчины, у которого случился приступ в «Пятёрочке» в районе ГГМ.

Напомним, в минувшую пятницу мужчине стало плохо в супермаркете, и он потерял сознание. Прибывшие на место медики скорой помощи погрузили его в машину, где он и скончался.

Как сообщила АН «Между строк» дочь скончавшегося Юлия, 58-летний Игорь Морозов (так звали мужчину) работал дворником в школе № 1 на Красном Камне, имел проблемы со здоровьем и в тот трагический день как раз возвращался от врача, у которого проходил лечение.

«Он был хорошим, добрым человеком, но последние три года мы мало общались. У него было давление, он возвращался из больницы, и произошла такая трагедия. К сожалению, от такого никто не застрахован», — поделилась дочь Юлия.

Как рассказала девушка, у мужчины случился инсульт, вследствие которого он и скончался.