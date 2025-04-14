В Нижнем Тагиле 17-летняя девушка без прав сбила пенсионерку на тротуаре

Накануне, 13 апреля, на Вагонке возле дома № 9 по улице Максарёва произошло ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, 17-летняя девушка на Hyundai Sonata, при движении по дворовому проезду и выполнении левого поворота потеряла контроль над управлением, выехала на тротуар, где совершила наезд на 70-летнюю женщину, после чего наехала на металлическое ограждение.

В результате аварии пенсионерка получила ушибы и была доставлена в медицинское учреждение. Пассажир автомобиля — 18-летний юноша, владелец машины, — сидевший рядом с девушкой, госпитализирован в ЦГБ № 1 с высоким артериальным давлением. Девушка, находившаяся за рулём, также прошла медицинский осмотр, после которого её отпустили домой.

«По результатам процедуры освидетельствования установлено, что девушка была трезва. В отношении неё составлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления). На владельца автомобиля составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления), автомобиль отправлен на спецстоянку», — сообщили в дорожной полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что автомобилем управляла 17-летняя жительница Алапаевска, которая ранее не имела водительских прав. Девушка призналась, что решила попробовать прокатиться за рулём, а её парень одобрил эту идею и доверил ей машину. Сам мужчина показания дать не смог из-за госпитализации.

По данному факту Госавтоинспекция проведёт проверку обстоятельств происшествия, по итогам которой будет вынесено обоснованное процессуальное решение.