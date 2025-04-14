В 2024 году потребительские расходы жителей Свердловской области составили 47 тысяч рублей на человека

По данным исследования «РИА Новости», среднемесячные потребительские расходы в Свердловской области в 2024 году составили 47,6 тысячи рублей на душу населения. При этом потребительский спрос в регионе за год вырос на 7,1%. По этому показателю Свердловская область занимает 36-е место среди субъектов РФ.

В среднем по стране потребительские расходы на одного человека в месяц в 2024 году составляли 43,5 тысячи рублей, что выше уровня предыдущего года на 17%. Из них 31,7 тысячи рублей тратится на покупку товаров, а 9,8 тысячи рублей — на оплату услуг. Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу стали Адыгея и Карачаево-Черкесия, замыкает список Севастополь — единственный регион, где потребительский спрос в 2024 году снизился.

Среди регионов УрФО самые большие потребительские расходы оказались в ЯНАО — 53,7 тысячи рублей. А наибольшая динамика потребительского спроса оказалась в Челябинской области — показатель увеличился на 10,8%. Эксперты объясняют эти показатели ростом оборота розничной торговли. Среднемесячные расходы жителей региона составили 35,2 тысячи рублей.

«Российская экономика в 2024 году характеризовалась ростом ключевых макропоказателей, что, в частности, отразилось и на потребительском спросе. Позитивная динамика обусловлена продолжающимся быстрым ростом зарплат и высокой кредитной активностью. В денежном выражении потребители стали тратить заметно больше, что связано как с ростом возможностей населения вследствие увеличения зарплат, так и с ростом стоимости товаров и услуг», — пишет «РИА Новости».

Также на 9,4% увеличился потребительский спрос в Тюменской области, на 8,6% — в ХМАО, на 6,2% — в Курганской области и на 4,3% — в ЯНАО.