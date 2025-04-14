Общество

Почти 40% россиян уверены, что ИИ может быть эффективнее чиновников

14.04.2025 12:18
Почти 40% россиян уверены, что ИИ может быть эффективнее чиновников

38% россиян считают, что искусственный интеллект (ИИ) может быть эффективнее государственных и муниципальных служащих, следует из данных опроса, проведённого исследовательской группой Russian Field. 

При этом 49% опрошенных уверены, что ИИ пока уступает живым чиновникам в эффективности. 

81% респондентов допускают внедрение нейросетей в управление промышленностью, 75% — сельским хозяйством, 68% — строительством, 65% — сферой транспорта.

58% опрошенных высказались против использования ИИ в правосудии. 

В опросе приняли участие 1603 респондента. 

Иллюстрация: Шедеврум
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