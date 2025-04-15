В Нижнем Тагиле в пожаре погибли 25 кур 

Накануне, 14 апреля, на улице Базы хлебопродуктов, недалеко от санатория Руш, произошёл пожар. Как сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила, сообщение о возгорании на участке поступило в единую диспетчерскую службу около 4 часов утра. Пламя охватило 70 кв. м.

«По предварительным данным, пожар произошёл, когда вся семья спала. Глава семьи проснулся от треска, доносящегося с улицы. Подойдя к окну, мужчина увидел, что горит сарай. До прибытия пожарных подразделений хозяин дома пытался самостоятельно справиться с возгоранием», — говорится в сообщении.

Пожар уничтожил две хозяйственные постройки и 25 кур, находившихся внутри. Предположительно, возгорание возникло в результате короткого замыкания проводки. Дознаватели МЧС проводят проверку. Обстоятельства выясняются.