В Нижнем Тагиле на трамвай рухнула электрическая опора. 

Сегодня, 15 апреля, около 11:15 в Нижнем Тагиле в районе остановки «Отделение дороги» произошло ЧП — на трамвай № 12 во время движения рухнула электрическая опора, находившаяся под напряжением. Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», внутри вагона находились пассажиры, в том числе дети и пожилые люди. По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших.

«Уважаемые пассажиры! Временно не осуществляется трамвайное движение между центральной частью города и Дзержинским районом. Временно не выполняются рейсы по маршрутам № 8 и № 12. Маршрут № 15 курсирует: ГГМ — Музей — проспект Ленина — Приречный микрорайон и в обратном направлении. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении МУП «Тагильский трамвай».