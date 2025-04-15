Екатеринбургская компания по продаже мёда вышла на американский рынок при помощи СОФПП

Екатеринбургская компания «Медотека», созданная всего год назад и специализирующаяся на продаже подарочных наборов мёда, вышла на международную торговую площадку Etsy и начала продажи в США при помощи Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Фонд помог компании в создании аккаунта, размещении и аренде склада в стране экспорта.

В компании отмечают, что её стратегия — это развитие за счёт проникновения на электронные торговые площадки России и мира. «Медотека» не производит мёд, но грамотно его упаковывает: создание готовых наборов позволило уже в первый год занять порядка 10% рынка меда на OZON и с помощью маркетплейса выйти в Казахстан и Белоруссию.

«99% наших продаж — это маркетплейсы. OZON мы хорошо осваиваем, также продаем на “Авито” и собственном сайте, но мне всегда было интересно, в том числе и в других направлениях, работать на экспорт. Поэтому почти сразу мы начали взаимодействовать с фондом поддержки предпринимательства в этой сфере: в прошлом году фонд помог нам выбрать направление зарубежной торговли и выйти на Etsy, а в этом году мы обратились за услугой поиска покупателя в других странах, подали заявку на участие в бирже контактов. Здорово, что так много бесплатных возможностей есть для развития деятельности компаний», —отметил директор «Медотеки» Кирилл Вербицкий.

Первые продажи в США уже идут, сейчас фирма тестирует возможности площадки. Для СОФПП помощь местным компаниям в организации экспорта продукции — одно из приоритетных направлений деятельности.

«В прошлом году предприниматели области при господдержке отправили товары в 44 страны мира. Для того чтобы помогать продвигать продукцию свердловских производителей, мы оказываем разнообразную поддержку: организуем участие в специализированных международных выставках, бизнес-миссиях, ищем иностранных покупателей под конкретный запрос — и сейчас опять стартовал набор предпринимателей на эту услугу», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

В 2024 году свердловские экспортёры при господдержке поставили за рубеж товары на 77,6 млн долларов, а Центр поддержки экспорта СОФПП занял четвёртое место в стране среди аналогичных институтов содействия.