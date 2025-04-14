В селе Петрокаменском под Нижним Тагилом пьяный дебошир-меломан напал на полицейского, когда тот приехал его урезонить

В селе Петрокаменском под Нижним Тагилом мужчина напал на полицейского, чтобы избежать штрафа. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Как сообщает следственный отдел по Пригородному району СУ СК России по Свердловской области, поздним вечером 8 апреля 35-летний обвиняемый со своим знакомым, находясь в квартире на улице Демьяна Бедного, выпивали и громко слушали музыку. Это побеспокоило соседей, и они вызвали полицию с жалобой на шум. Прибывший на место сотрудник полиции попросил сделать музыку потише и приступил к заполнению протокола по факту правонарушения, однако мужчина решил помешать полицейскому и напал на него.

Нарушителю предъявили обвинение по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В зависимости от причинённого ущерба здоровью сотрудника правопорядка, мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы. По уголовному делу в отношении мужчины проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.