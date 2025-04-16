В Нижнем Тагиле мужчина отдал мошенникам более 200 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле зафиксирован очередной случай дистанционного мошенничества. В один из отделов полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» обратился мужчина с заявлением о том, что он стал жертвой мошенников и потерял более 200 тысяч рублей.

Потерпевшему позвонил человек с неизвестного номера, представившийся сотрудником Центрального банка России. Звонивший сообщил, что мошенники пытаются завладеть его денежными средствами и для того, чтобы их защитить необходимо совершить перевод на «безопасный счёт». Мужчина согласился и уже через час по указаниям мошенников снял наличные через банкомат, а затем перевёл их на карты неизвестных банков.

После проведения операции злоумышленник заверил, что сумма скоро будет возвращена, однако возврата не последовало, а телефон звонившего перестал отвечать.

Полиция настоятельно рекомендует не вступать в диалог с незнакомцами, требующими следовать их инструкциям — это схема мошенников. В таких случаях лучше сразу сбросить звонок и связаться с горячей линией своего банка.