Роспотребнадзор в Нижнем Тагиле добился блокировки сайтов, торгующих никотиносодержащей продукцией

Специалисты Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле и Североуральске инициировали блокировку интернет-магазинов, реализующих никотинсодержащую продукцию. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области, на двух сайтах эксперты обнаружили запрещённую к распространению на территории РФ информацию. Ведомство обратилось в суд в интересах неопределённого круга лиц.

Суд удовлетворил требования, и доступ к сайтам был прекращён. Решение суда по аналогичному случаю направлено в Управление Роскомнадзора по УрФО для блокировки.