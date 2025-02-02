Улица Красногвардейская. Часть 3

Перевоспитание беспризорников шло медленно. Любое давление на подростков, а тем более физическое, вызывало противодействие и зачастую заканчивалось побегом. Во второй половине 1920-х годов несколько преподавателей и воспитателей даже уволили «за рукоприкладство и недопустимое отношение к детям». Тем не менее, в 1925–1926 годах ситуацию в Детском городке удалось стабилизировать, заинтересовав воспитанников внеклассными мероприятиями, работами по озеленению территории, улучшением питания и быта. Постепенно педагоги смогли сплотить своих подопечных, привить большинству из них любовь к учёбе и труду.

Выпуск детского дома № 1 1935 год (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/detdom//Vypusk-detskogo-doma-1-1935-god.Nizhnij-rjad-krajnjaja-sprava-Starostina-Olja..jpg)

В 1933 году Детский городок имени 5-й годовщины Октября получил новый устав и был преобразован в Нижнетагильскую детскую трудовую коммуну, а позднее — в Нижнетагильский детский дом № 1. Его директором стала Зинаида Федоровна Лапенко. Тогда же для воспитанников были приобретены новые учебники, школьное оборудование, пошита форма, а также пополнены библиотечные фонды. В детском доме начала издаваться газета «Звонок», главным редактором которой стал один из педагогов. Появились производственные мастерские, где воспитанники получали навыки самых востребованных рабочих специальностей. Всего с 1922 по 1941 годы Нижнетагильский детский дом № 1 выпустил более 750 воспитанников, а около 400 из них поступили затем в вузы и техникумы.

Воспитанники Нижнетагильского детского дома № 1 (фото неизв. автора30-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/detdom//image-17.jpg)

Ещё более сплотился коллектив воспитанников в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году сюда, в Нижнетагильский детский дом, были эвакуированы два детдома из Ленинграда, а в 1942 году мастерские детского дома преобразовали в завод «Пионер» по производству каркасов для осколочных гранат. На заработанные воспитанниками деньги был построен танк «Детдомовцы Тагила — фронту», который затем был включён в сводную танковую колонну «Уральский школьник». В экипаже этого танка так же воевали выпускники Нижнетагильского детского дома.

В мастерских Нижнетагильского детского дома № 1 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/detdom//17.jpg)

Многие бывшие воспитанники детского дома ушли на фронт. Не все вернулись с полей сражений. А в мае 1944 года стало известно, что один из выпускников, Владимир Максименко, был удостоен звания Героя Советского Союза. Владимир Александрович Максименко родился 4 мая 1923 года в поселке Новый Асбест (теперь это город Асбест). В возрасте шести лет он остался без родителей и полгода бродяжничал, пока не попал в детский дом в Нижнем Тагиле. Здесь он окончил семь классов и школу ФЗО. Работал в Кирове на кожевенно-обувном комбинате. В феврале 1942 года был призван на службу в РККА. Принимал участие в боях под Сталинградом, был тяжело ранен. В 1944 году, в звании сержанта, командовал отделением автоматчиков в 550-м стрелковом полку 126-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. Командиром полка Владимир Максименко был представлен к ордену Боевого Красного Знамени, однако командир дивизии написал другое представление — на звание Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм Владимир Максименко был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5105). Затем Владимир участвовал в боях по освобождению Литвы и Белоруссии, в осаде и штурме Кёнигсберга.

Герой Советского Союза Владимир Максименко (фото из архива Т Багаутдиновой / фрагмент ориг изображения)

(https://historyntagil.ru/history/images/931.jpg)

В 1947 году в звании лейтенанта Владимир Максименко уволился в запас, и обосновался в городе Апатиты Мурманской области. Работал на морских судах и на шахте. В 1948 и 1953 годах он приезжал в Нижний Тагил на встречи выпускников детского дома. До последних дней жизни Владимир Александрович Максименко состоял в переписке с пионерами Нижнего Тагила; его имя носила пионерская дружина детского дома № 1. Он умер 16 августа 1984 года.

50-е годы ХХ столетия можно назвать началом послевоенного преображения Нижнетагильского детского дома № 1. В этот период к основным фондам учреждения прибавилось более тысячи квадратных метров жилых и бытовых помещений. Огромную помощь в строительстве и благоустройстве оказали предприятия города, в том числе НТМК, взявший в 1956 году шефство над детским домом. С помощью цехов и служб Нижнетагильского металлургического комбината в детском доме были созданы и полностью оборудованы слесарная, столярная, токарная и швейная мастерские, подобраны мастера производственного обучения из числа лучших работников предприятия. Следует отметить, что НТМК до сих пор является шефом детского дома № 1 (сейчас он называется Нижнетагильский cоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних), оказывая значительную финансовую помощь воспитательному учреждению.

Большое внимание уделялось занятиям физкультурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни среди воспитанников. Воспитанники и педагоги детского дома регулярно принимали участие в общегородских и районных мероприятиях по благоустройству и озеленению улиц. Нижнетагильский детский дом № 1 не раз оказывался победителем соцсоревнований среди воспитательно-образовательных учреждений РСФСР, не раз отмечался Почётными грамотами и переходящими знамёнами, а в 1966 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Воспитанники Детского дома № 1 (фото из архива Детского дома № 1 / фрагмент ориг изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/detdom//image5.jpg) Работы по благоустройству и озеленению территории (фото из архива Детского дома № 1 / фрагмент ориг изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/detdom//image-51.jpg)

Безусловно, в истории детского дома были и периоды, о которых предпочитают не рассказывать в прессе или в электронных СМИ. Так, в середине 1970-х годов возросло количество имущественных преступлений, совершаемых воспитанниками этого учреждения: кражи велосипедов, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, а также так называемые «рывки» шапок в зимнее время. Отмечались всплески мелкого хулиганства, в том числе совершённого группами воспитанников. С этими негативными явлениями, по мере сил, боролись не только тагильские милиционеры, но и педагогический коллектив детского дома.

Начиная с 1987 года, количество воспитанников стало сокращаться. С 1985 по 2006 год из стен детского дома № 1 было выпущено 777 воспитанников.