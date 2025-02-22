Пионер уральской документальной фотографии Вениамин Метенков

Фотографы профессионалы и любители фотографии всех возрастов Екатеринбурга хорошо знают здание, расположенное по адресу улице Карла Либкнехта, дом 36. Практически с первого дня его открытия здесь работал фотомагазин, выгодно отличавшийся от других широким ассортиментом фототоваров, грамотным персоналом и музеем, который переносит посетителя в увлекательный мир истории развития фотографии в городах и заводских посёлках Урала. Главный «виновник» появления этого музея — мещанин Метенков. Он известен как родоначальник документальной и жанровой фотографии на Среднем Урале, первый уральский кинооператор и кинопрокатчик, удачливый предприниматель, сумевший объединить увлечение всей своей жизни и бизнес.

Вениамин Леонтьевич Метенков (фото В. Метенкова / общ. достояние)

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Вениамин Леонтьевич Метенков родился 25 марта 1857 года на Миасском заводе в Троицком уезде Оренбургской губернии. Его родители были убеждёнными старообрядцами и не признавали светского образования. Начальная школа считалась «заведением греховным», и все шестеро детей миасских мещан Леонтия Гавриловича и Степаниды Афанасьевны Метенковых довольствовались домашним образованием.

Первое знакомство с фотографией Вениамина Метенкова произошло в 1872 году, когда он вместе с семьёй приехал в Москву посетить Всероссийскую политехническую выставку. Тогда вся семья сфотографировалась в выездной мастерской участника выставки, довольно известного столичного фотографа Михаила Петровича Настюкова. Был ли это тот самый случай, который предопределил увлечение фотографией молодым провинциалом с Урала, неизвестно. Известно лишь, что процесс съёмки показался тогда Метенкову «любопытным и немного таинственным».

Более близкое знакомство с фотографией у Вениамина Метенкова произошло в 1875 году, когда он поступил на работу к известному в уезде золотопромышленнику Симонову конторщиком на Кочкарский прииск. На прииске работала семья ссыльных поляков, которая до высылки держала в родном городе фотомастерскую. Общаясь с ними, Метенков заинтересовался фотоделом, да так, что уже через год оставил службу у Симонова и, вернувшись в Миасс, приобрёл фотокамеру и начал осваивать коммерческую съёмку. Он ездил по близлежащим приискам и снимал портреты золотоискателей, которые не скупились на гонорары.

Денежная работа позволила Метенкову через три года открыть в Миассе своё первое фотоателье «Новая фотография В. Л. Метенкова» которое быстро стало достаточно популярным в городе, в основном благодаря высокому качеству снимков, вежливому обращению с клиентами и невысоким ценам. За два года «Новая фотография» стала одной из престижных фотомастерских Миасса. В 1882 году учёный совет Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) пригласил Метенкова приехать в Екатеринбург и сделать доклад о развитии фотографии и фотографической техники.

Это приглашение сыграло немаловажную роль в решении Вениамина Леонтьевича переехать в Екатеринбург. Переезд состоялся в 1883 году. При этом Метенков оставил в Миассе работающее фотоателье, доверив его управление родственникам. В Екатеринбурге Вениамин Леонтьевич взял в аренду дом на Вознесенском проспекте, где открыл фотоателье. Сведения о нём скоро попали в местную прессу, причём все отзывы были исключительно положительными.

Так, в газете «Екатеринбургская неделя» № 25 за 1883 год отмечалось: «Фотографическое ателье В. Метенкова отвечает требованиям современного фотографического искусства, а превосходные групповые портреты являются новинкой для Екатеринбурга. Мягкость полутонов, изящество и отчётливость работ вообще не оставляют желать лучшего. Они напоминают кисть художника, а не свет, работающий в камере-обскуре. А цены, назначаемые г-ном Метенковым, весьма невысоки и общедоступны».

Рекламный буклет фотоателье В. Л. Метенкова (фото неизв. автора, 1890-е гг. / общ. достояние)

Кроме фотосъёмки и изготовления карточек, Метенков начинает заниматься конструированием и усовершенствованием фототехники и технологии обработки фотоматериалов. Свои изобретения он сначала испытывал у себя в фотомастерской, а после получения положительных результатов предлагал «ноу-хау» клиентуре. Несколько раз Вениамин Леонтьевич выезжал в Москву и Санкт-Петербург для участия в фотографических выставках. Благодаря приобретённым там знакомствам он наладил прямые поставки в Екатеринбург продукции таких фирм, как «Carl Zeiss» и «Kodak». Поэтому его магазин всегда располагал образцами лучшей зарубежной фотоаппаратуры и фотоматериалами ведущих французских и немецких фирм.

Ещё одним увлечением Метенкова на новом месте стала документальная и видовая фотография. Он часто отправлялся в поездки по городам, сёлам и заводским посёлкам Екатеринбургского и Верхотурского уездов, выезжал снимать природные объекты на Северный и Южный Урал и из каждой поездки возвращался с большим количеством фотоснимков.

Спустя три года активной деятельности в Екатеринбурге Вениамин Метенков решил выпускать фотографические открытки с видами красивых или памятных мест Урала. Но для реализации этой идеи было необходимо более просторное помещение. В 1895 году Метенков купил у купца 2-й гильдии Бархатова дом на Вознесенском проспекте и начал в нём капитальный ремонт. В 1896 году на первом этаже дома был открыт «Склад фотографических принадлежностей» и магазин фототоваров. На втором этаже дома разместилась семья Метенковых. В 1898 году к зданию было пристроено помещение фотографической мастерской с застеклённым павильоном.

Пристроенная со стороны улицы Клубной фотографическая мастерская Метенкова (фото 1902 г. / общ. достояние)

Фотографический магазин Метенкова предлагал широчайший спектр фотографических товаров: от нарукавников до фотографических камер, в том числе и импортного производства. А так же фотографические открытки с видами уральских природных красот и достопримечательностей, фотоальбомы всевозможных размеров с фотографиями на различную тематику, большой выбор паспарту и коробок для хранения фотокарточек и множество других товаров фотографической тематики.

Внутренний интерьер магазина В. Л. Метенкова (фото В. Метенкова / общ. достояние)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/В.Л.Метенков_39.jpg)

Принимал участие Вениамин Леонтьевич и в фотографических экспедициях, которые в начале ХХ века предпринимались разными известными фотографами. В 1908 году он сопровождал в поездке по Уралу известного петербургского фотографа Михаила Антоновича Круковского. А в 1912 году был проводником у легендарного пионера цветной фотографии Сергея Михайловича Прокудина-Горского во время его экспедиции по реке Чусовой. С 1887 года фото предприятие Метенковых не пропускало ни одной выставки: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге.

Стенд В. Метенкова на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке 1887 г. (фото В. Метенкова / общ. достояние)

В 1901 году Метенков увлёкся съёмкой документальных и видовых фильмов. За период с 1902 по 1911 год он снял 16 фильмов о городах и природе Урала. Тогда же Вениамин Леонтьевич посещал в Нижний Тагил, где управляющий Нижнетагильским заводским округом Жонес-Спонвиль заказал ему около 200 фотографий для альбома, который он хотел изготовить к 180-летию демидовского хозяйства. Метенков объехал все демидовские заводы округа, делая на каждом по 20–30 снимков.

Цех Висимо-Уткинского завода г-на Демидова кн. Сан-Донато (фото В. Метенкова / общ. достояние)

Несмотря на то, что дела у Метенковых шли хорошо, супруги большое внимание уделяли рекламе своего фото заведения, практически ежегодно выпуская новые рекламные открытки, буклеты или рекламные объявления, размещаемые в витринах, на заборах или тумбах. Накануне Февральской революции фотографический магазин Метенкова предлагал не только фототовары. Постоянно в наличии имелась киноаппаратура: «волшебные фонари» для дома и школы, оборудование для просмотра стереоскопических снимков.

Рекламное объявление фотоателье Метенкова 1900 г. (фото неизв. автора / общ. достояние)

(https://pastvu.com/_p/d/b/q/6/bq6u8su7glas1jpsai.jpg)

Октябрьские события 1917 года Метенковы встретили довольно спокойно. Но затем отношение Вениамина Леонтьевича к новой власти изменилось. В июле 1919 года семья отправилась вслед за отступающими колчаковскими войсками в Сибирь. Но в июле 1921 года Метенковы решили вернуться в Екатеринбург. Три года он жили на остатки сбережений, перебиваясь случайными заработками. Наконец, в 1925 году Вениамин Леонтьевич смог устроиться фотографом в газетный отдел акционерного общества «Урал-книга». Позднее он работал заведующим фотолабораторией Свердловского окружного «Пролеткульта» и заведующим магазином «Совкино».

9 марта 1933 года Вениамин Леонтьевич Метенков скончался. Его похоронили на Михайловском кладбище Екатеринбурга.