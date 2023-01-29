Человек-легенда, двукратный олимпийский чемпион и обладатель тренерского «Оскара» Николай Карполь

Наверное, нет в нашей стране того, кто не знал бы этого человека, не слышал бы его имени. В Нижнем Тагиле Николай Васильевич Карполь — легенда. Есть мнение, что именно благодаря ему волейбол на Урале сделал стремительный рывок из любительского вида спорта в профессиональный.

Николай Карполь родился 1 мая 1938 года в белорусской деревне Березница Брестской области. Детство, пришедшееся на войну, Николай Васильевич вспоминать не любит: похоронка на отца и двух отцовских братьев, расстрелянные немцами дед и бабушка, жизнь в оккупации, голод и постоянный страх. После войны — снова голод и бедность, вынудившие мать отдать в детский дом младшего брата.

Волейбол Карполь полюбил ещё в школе. Однажды с друзьями натянули во дворе верёвку и стали перебрасывать через неё самодельный тряпичный мяч. Игра увлекала необычайно, и Коля начал интересоваться волейболом глубже: изучил правила, раздобыл несколько книг по тактике игры. В 1956 году, окончив школу, Николай решил уехать на Урал на заработки. Узнал от товарища, что на металлургическом заводе в Нижнем Тагиле самые высокие зарплаты в стране, и поехал. Но приехав, быстро понял, что без специального образования много не заработать. Карполь пошёл сначала в профтехучилище, а затем, начав работать на участке буровзрывных работ треста «Уралбурвзрывпром», поступил на физмат Нижнетагильского пединститута. Учиться и работать было нелегко: днём Николай возводил фундаменты новых зданий 2-й городской больницы, а вечером спешил на занятия, благо идти было недалеко (НТГПИ тогда находился в здании треста «Тагилстрой» на улице Ленина).

Через некоторое время Николай Карполь вышел к руководству института с предложением создать на факультете волейбольную команду. Инициативу поддержали, команда была создана и на первом же турнире заняла первое место. О молодом тренере заговорили в городе, а через пару лет его пригласили в индустриально-педагогический техникум (ныне — Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им. Н. А. Демидова), где предложили создать и возглавить волейбольный клуб. Уже через год созданная им команда заняла призовое место на областной спартакиаде добровольного спортивного общества (ДСО) «Трудовые резервы» (тогда Нижнетагильский индустриально-педагогический техникум входил в эту структуру).



Здание индустриально-педагогического техникума (НТГПК им. А. Демидова) (фото автора)



В следующем году команда Карполя повторила успех, на молодого тренера обратили внимание функционеры центрального совета «Трудовых резервов», а в 1963-м Николая Васильевича пригласили тренировать республиканскую сборную этого ДСО.

«Я и предположить не мог, что тренерская работа станет моей судьбой. Я был уверен, что стану математиком. К тому же, получив диплом, я два года преподавал физику и астрономию в вечерней школе и механику в профтехучилище. Спорт и работа были для меня разными величинами. Мне нравилась педагогическая работа, а волейбол шёл как-то параллельно», — вспоминает Николай Карполь.

В 1963 году один из членов команды «Трудовых резервов» Александр Кильчевский уехал в Свердловск, где убедил директора Уральского завода тяжёлого машиностроения (УЗТМ) Вениамина Саплянова профинансировать создание при заводе женской волейбольной команды. Так в Свердловске появилась ВК «Труд». Кильчевскому удалось привлечь в состав звезду волейбольной команды НТМК тагильчанку Розу Салихову, которая впоследствии стала двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира 1970 года, двукратной чемпионкой Европы и шестикратной чемпионкой СССР.

Волейболистки команды «Труд» неплохо выступали на чемпионате страны, привлекались в сборную СССР, и в 1966 году команду переименовали в «Уралочку». Но через три года, в 1968-м, Александра Кильчевского и Розу Салихову пригласили в Москву, в «Динамо», и «Уралочка», лишённая главного тренера, «посыпалась» — в течение одного сезона она вылетела из высшей лиги. Команде срочно потребовалась реанимация, нужен был новый главный тренер, свежие силы в лице молодых талантливых волейболисток, новая тренировочная база. Но никто из свердловских тренеров не выразил желания возглавить ВК. Директор УЗТМ Саплянов уже думал распустить команду, когда в его кабинете появился 32-летний Николай Карполь, который попросил доверить «Уралочку» ему.

Вениамин Васильевич Саплянов хорошо знал Карполя ещё по Нижнему Тагилу: будучи первым секретарём Дзержинского райкома партии (1960–1963), он не раз пытался привлечь Николая Васильевича к тренировкам волейбольной команды УВЗ, которая в то время звёзд с неба не хватала.



Николай Карполь — тренер «Уралочки» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

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С первых же дней работы на новом посту Карполь шокировал тренерский цех Свердловска. Он сам делал ремонт в спортзале, лично устраивал быт волейболисток «Уралочки», проводил селекционную работу, отдавая предпочтение местным молодым спортсменкам и отказывая именитым звёздам. И в скором времени дела у команды начали налаживаться.



Николай Карполь на матче «Уралочки» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ss.sport-express.ru/userfiles/materials/54/547485/full.jpg)



На каждой тренировке Карполь не переставал повторять своим воспитанницам: «Забудьте слово “аутсайдер”, не страшитесь слов “чемпион”, “лидер”. Без веры в себя не будет ни побед, ни успехов».

В 1973 году Николай Карполь вывел «Уралочку» в высшую лигу. Через два года команда завоевала серебро Спартакиады народов СССР, в 1977 году — бронзу чемпионата страны. В октябре 1978 года Карполь возглавил национальную сборную СССР, с которой победил на Олимпиаде-1980 в Москве. С 1978 по 1982 год «Уралочка» под руководством Карполя пять раз становилась чемпионом СССР.



Команда «Уралочка» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://aeslib.ru/wp-content/uploads/2020/04/karp.jpg)



С 1986 по 2005 год «Уралочка» не проиграла ни одного национального чемпионата, неоднократно побеждала в Кубке СССР и Кубке европейских чемпионов.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://aeslib.ru/wp-content/uploads/2020/04/19.12.2017_7.jpg)



В 1982 году, накануне чемпионата мира по волейболу в Перу, Николай Васильевич честно заявил на заседании спорткомитета СССР, что ждать мирового золота не стоит. Сборная переживала смену поколений: возрастные волейболистки завершили спортивную карьеру, а молодые ещё не имели необходимого опыта участия в соревнованиях такого уровня. Так и вышло: в Перу сборная заняла только шестое место. Карполя уволили с поста тренера сборной и предложили какую-то второстепенную должность в Москве. Но он вернулся в Свердловск. Здесь ему оказал поддержку 1-й секретарь обкома КПСС Борис Ельцин, который сам в студенческие годы очень неплохо играл в волейбол и оставался его страстным поклонником. При содействии Бориса Николаевича Карполь открыл в городе свою волейбольную школу и создал клуб «Уралочка 2», который сразу же пробился в высший дивизион чемпионата страны и в течение пяти лет занимал в турнирной таблице второе место вслед за «Уралочкой 1», которую после ухода из сборной продолжал тренировать Карполь.

Завистники начали упрекать Николая Васильевича за то, что весь российский волейбол сосредоточен в Свердловске. В ответ он создал команду «Малахит» («Уралочка 3»), где начал готовить резерв для двух первых команд.

Тем временем в руководстве Госкомспорта произошли серьёзные кадровые изменения и пришедшие туда люди решили, что лучшего тренера, чем Николай Карполь, для женского волейбола в стране не найти. Его снова пригласили возглавить сборную СССР. В 1988 году на Олимпиаде в Сеуле сборная под руководством Николая Васильевича завоевала золотые медали.

Николай Васильевич Карполь (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://img.championat.com/i/w/g/16523451661809307285.jpg) Николай Васильевич Карполь (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://img.championat.com/i/36/18/1590163618407543854.jpg) Н. В. Карполь и сборная СССР (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://pics2.pokazuha.ru/p201/h/0/11161043c0h.jpg)

После женская волейбольная сборная нашей страны ещё три раза поднималась на олимпийский пьедестал, завоевав серебро на Олимпийских играх в 1992 году в Барселоне, в 2000-м в Сиднее и в 2004-м в Афинах. И каждый раз рулевым команды был Николай Карполь.

Сборную СССР Карполь тренировал до 1991 года, сборную РСФСР — до 1993-го. В 1990-е он тренировал две «Уралочки», команду резерва «Малахит», команду «Младость» из Загреба и испанскую «Мурсию», которая трижды становилась чемпионом Испании. В период с 1990 по 2000 год «Уралочка» десять раз побеждала в чемпионате России. С 2000 по 2004 год Карполь возглавлял сборную РФ. В 2000-м в СМИ стали муссироваться слухи о скором «закате» «Уралочки». Говорили, что с уходом в отставку Ельцина команда лишилась львиной доли финансирования, что Карполь «уже стар и выдохся», что «Уралочку» ждёт скорый вылет в низший дивизион и тому подобное. Видимо, слухи имели под собой какое-то основание, потому что вскоре Николай Васильевич приехал в Нижний Тагил, где встретился с Сергеем Константиновичем Носовым, который в то время возглавлял ОАО «НТМК». Итогом встречи стал договор о совместной деятельности, а название команды обновилось — «Уралочка-НТМК». Кроме того, у клуба появилась новая домашняя арена — комплекс «Металлург-Форум» в Нижнем Тагиле, где команда стала проводить как матчи чемпионата России, так и международные встречи. На игры «Уралочки» в Нижнем Тагиле Карполь всегда приглашал друзей клуба: Валентину Огиенко, Наину Ельцину, ветеранов команды. В Нижнем Тагиле у команды появилась ещё одна тренировочная база: каждый год «Уралочка» проводит предсезонную подготовку в спорткомплексе «Гора Белая».



Николай Карполь и Наина Ельцина (фото Марины Чеботарёвой / фрагмент ориг. изображения)

(https://nashural.ru/assets/uploads/IMG_8344-e1540292095190.jpg)



За 20 лет сотрудничества «Уралочки» и металлургов Нижнего Тагила команда четырежды завоёвывала золото чемпионата страны в Суперлиге, дважды становилась серебряным призёром и семь раз — бронзовым. В 2008 году Николай Васильевич Карполь стал почётным гражданином Нижнего Тагила. А ещё через 10 лет главный тренер «Уралочки-НТМК» получил Золотой знак Заксобрания Свердловской области за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта страны и области. В том же году президент России своим указом присвоил знаменитому тренеру звание Героя Труда.

В 2018 году в интервью телеканалу «Тагил-ТВ» Николай Карполь сказал: «Я горжусь этим городом, горжусь своей связью с ним. Здесь начинался мой путь как игрока и как тренера. Сейчас вернулся с командой сюда. Мы уже создали в Нижнем Тагиле спортшколу, теперь надо создавать базу для неё: нужно иметь свой зал, свой спортивный центр. И мы занимаемся этим вопросом».

Сейчас Николай Васильевич по-прежнему руководит клубом «Уралочка». В этом ему помогают внук Михаил Карполь, к слову чемпион мира среди юниоров по теннису, и дочь Надежда.

Николай Карполь является почётным гражданином Екатеринбурга, кавалером орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» III степени. Он инициатор проведения международного волейбольного Кубка Ельцина и губернаторской программы «Академия волейбола Николая Карполя». Дважды (в 1989 и 1991 годах) был удостоен спортивного «Оскара» в номинации «Лучший тренер по волейболу среди женских команд».



Николай Васильевич Карполь (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

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(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»