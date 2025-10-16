Суд в Нижнем Тагиле рассмотрит материалы по УДО бывших топ-менеджеров «Нота-банка», укравших у кредитной организации 27 млрд рублей. Среди потерпевших — компания Аркадия Ротенберга

В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила завтра, 17 октября, состоится рассмотрение дела скандально известных бывших топ-менеджеров «Нота-банка» братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных, похитивших из кредитной организации 27 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Будут рассматриваться материалы по условно-досрочному освобождению (УДО) и замене наказания на более мягкое в отношении экс-управленцев, которые отбывают наказание в ИК-13.

Напомним, в августе 2024 года Останкинский районный суд Москвы вынес приговор братьям Ерохиным по делу о хищении более 27 млрд рублей из «Нота-банка». Бывший совладелец банка Дмитрий Ерохин получил 11 лет колонии общего режима, а его брат Вадим — восемь. Также были осуждены корпоративный директор банка Тимур Исхаков, директор департамента экономической безопасности Алексей Киреев и начальник отдела кредитования Андрей Симаков, они получили по пять лет лишения свободы.

По версии следствия, бывшие топ-менеджеры «Нота-банка» оформляли фиктивные кредитные договоры для «кредитования» подконтрольных юрлиц, которые реальную хозяйственную деятельность не вели.

С сентября 2014 года по октябрь 2015-го фигуранты дела по указанию Дмитрия Ерохина перечислили деньги со счетов банка на расчётные счета 64 подконтрольных организаций-заёмщиков на сумму более 26,8 млрд рублей. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению

Весной 2019 года Останкинский суд Москвы приговорил Ерохиных к 8,5 и 6,5 годам соответственно. Речь тогда шла о хищении 2,2 млрд рублей в «Нота-банке», среди потерпевших в этом деле была компания Аркадия Ротенберга. По делу проходили также финансовый директор банка Галина Марчукова, её сестра Лариса, а также гадалка Нона Михай, которой вменяли подстрекательство к совершению хищения.