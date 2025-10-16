В Нижнем Тагиле мужчина отсудил у коллеги 200 тысяч рублей за травму, полученную в ДТП

29 июня 2024 года на дороге между Нижним Тагилом и Усть-Уткой местный житель Александр (все имена изменены), управлявший машиной ВАЗ-2103, допустил съезд в кювет. В машине вместе с Александром был его коллега Эдуард. Пассажир получил перелом правой ноги. Ему пришлось долго лечиться и восстанавливаться, что сильно повлияло на его жизнь и работу.

Эдуард подал в суд на Александра и попросил компенсацию. Он запросил 500 тысяч рублей за моральный вред и 29 500 рублей на лечение. Александр частично признал свою вину и согласился возместить часть расходов на лечение (4 275 рублей), но посчитал, что компенсация морального вреда слишком большая, и предложил 50 тысяч рублей.

Суд учёл, что Александр был признан виновным в ДТП и лишен прав на 1,5 года. Вина Александра в ДТП не была оспорена, и он должен был возместить вред Эдуарду.

Суд решил, что Александр должен полностью возместить расходы на лечение и выплатить компенсацию морального вреда, но сумму компенсации снизил. В итоге суд постановил, что Александр должен выплатить Эдуарду 200 тысяч рублей за моральный вред и 25,2 тысячи рублей на лечение, рассказали в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.

Решение суда ещё не вступило в законную силу, и стороны могут его обжаловать.