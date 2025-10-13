В центре Нижнего Тагила заметили полураздетого велосипедиста (ВИДЕО)

Жители Нижнего Тагила заметили в центре города велосипедиста, который, несмотря на осеннюю погоду, разъезжает по улице наполовину раздетым. Очевидица происходящего Алла рассказала АН «Между строк», что встретила этого мужчину на перекрёстке проспекта Мира и улицы Циолковского не первый раз.

«Я иду в пальто с капюшоном, в тёплых перчатках, а тут это чудо навстречу. От одного только его вида холод пробирает до костей. Он тут периодически ездит, может, живёт недалеко, не знаю», — поделилась женщина.

Несмотря на необычный для такой погоды look, прохожие спокойно реагируют на спортсмена, а некоторые восхищаются его крепким организмом.

«Закаливается, видимо, а может, просто не успел к осени одеться. Если он так до декабря дотянет, надо будет ему шубку прикупить, а то жалко же его. Ну, а кроме шуток, крутой мужик. Видно, что немолодой, но в отличной форме», — рассказала другая тагильчанка.