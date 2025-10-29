Суд не стал переводить в колонию-поселение тагильского стрелка Александра Борисова, признанного виновным в убийстве восьмилетнего Егора Коркунова

Невьянский городской суд рассмотрел ходатайство осуждённого жителя Нижнего Тагила Александра Борисова о переводе в колонию-поселение. В заседании участвовал представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Напомним, в декабре 2020 года Свердловский областной суд приговорил мужчину к девяти годам колонии. Также Александр должен выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Защита обвиняемого направила кассационную жалобу в Верховный суд РФ, чтобы обжаловать несправедливый, по её мнению, приговор. В ноябре 2021 года Верховный суд России оставил приговор в силе.

Напомним, трагедия произошла 4 августа 2019 года в районе коллективного сада № 7 НТМК на Ольховке. Александр Борисов организовал стрельбу по банкам, в процессе которой один из стрелявших подростков случайно ранил в голову 8-летнего Егора Коркунова. Согласно тексту приговора, Борисов заряжал для подростка винтовку и якобы руководил его действиями.

Егор провёл несколько месяцев в коме и в январе 2020 года скончался, так и не приходя в сознание. Вину в совершении преступления Борисов не признал.

На момент рассмотрения Невьянским городским судом ходатайства неотбытая осуждённым часть назначенного судом срока наказания составила 3 года 2 месяца 18 дней.

«Сотрудник прокуратуры в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства осуждённого, указав на его нестабильное поведение в период отбывания наказания, мнение потерпевшей стороны касаемо поданного им ходатайства, а также на непринятие осуждённым мер для возмещения исковых обязательств по приговору суда», — рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве.

При этом администрация ИК-46 (строгий режим) выразила мнение о целесообразности перевода осуждённого в колонию-поселение.

В итоге суд отказал Борисову в удовлетворении ходатайства.