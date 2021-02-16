Уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-директора «ВСМПО-Ависма» направят в суд

Уголовное дело о мошенничестве экс-гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина не прекращено в связи с утверждением мирового соглашения между ним и предприятием и будет направлено в суд уже весной, со ссылкой на источник в силовых структурах пишет ТАСС.

«Решение арбитражного суда о примирении на уголовное дело о хищениях никак не повлияло. Ущерб корпорации так или иначе нанесён. Планируется весной направить дело в суд», — заявил собеседник агентства.

Напомним, в августе 2019 года стало известно, что в отношении Воеводина возбуждено уголовное дело. Обвинения были выдвинуты по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).

О расторжении трудового договора с топ-менеджером стало известно весной 2019 года. По официальной версии, Воеводин, руководивший предприятием 10 лет, принял решение сосредоточиться на личных проектах. Однако уже в сентябре 2019 года «ВСМПО-Ависма» подала иск в арбитражный суд к Воеводину на 4 млрд рублей, по результатам разбирательства корпорация согласилась на мировое соглашение. Бывший гендиректор выплатит компании 1,7 млрд рублей компенсации.

«ВСМПО-Ависма» является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет — 25% плюс одна акция — «Ростеху».