Свердловский областной суд закрыл дело экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма»

Свердловский областной суд признал законным решение о прекращении дела в отношении бывшего главы корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Экс-гендиректора обвиняли в злоупотреблении полномочиями, сообщает «Интерфакс».

На заседании судья сообщил, что Воеводин возместил корпорации 1,7 млрд рублей по мировому соглашению, компенсировав ущерб по делу.

В ноябре 2021 года Верхнесалдинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Воеводина и назначил ему штраф. На слушаниях бывший топ-менеджер заявил о своём раскаянии, а представитель корпорации сообщил об отсутствии претензий к подсудимому. Решение о прекращении дела оспорила прокуратура.

В августе 2020 года стало известно, что МВД по Свердловской области возбудило против Михаила Воеводина уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже дело переквалифицировали на злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

В сентябре 2020 года корпорация «ВСМПО-Ависма» подала иск к бывшему генеральному директору Воеводину о взыскании с него 4 млрд рублей. В декабре стороны заключили мировое соглашение, согласно которому экс-директор обязался выплатить корпорации почти 1,7 млрд рублей.