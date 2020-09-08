«ВСМПО-Ависма» предъявила экс-гендиректору Воеводину иск на 4 млрд рублей

Корпорация «ВСМПО-Ависма» подала к своему бывшему гендиректору Михаилу Воеводину иск о компенсации ущерба на сумму 4,07 млрд рублей, со ссылкой на данные картотеки Арбитражного суда Свердловской области пишет «Интерфакс». Иск был зарегистрирован 4 сентября.

Ранее сообщалось, что против бывшего гендиректора ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» Михаила Воеводина, возглавлявшего корпорацию более 10 лет, возбуждено уголовное дело. В конце августа в ГУ МВД Свердловской области заявили, что в июле было возбуждено дело о хищении активов «ВСМПО-Ависмы» в особо крупном размере.

Воеводин руководил корпорацией больше десяти лет, с 2009 года и до мая 2020 года. Пост он оставил досрочно.

В середине апреля 2020 года корпорация объявила об изменении программы производства из-за коронавируса и сократила план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году с 39 тысяч тонн до 26,5 тысячи тонн, титана губчатого — с 44 тысяч тонн до 35 тысяч тонн. Компания ввела в состав руководства новых топ-менеджеров и специалистов по антикризисному управлению.

«ВСМПО-Ависма» — основной поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций «ВСМПО-Ависмы», госкорпорации «Ростех» принадлежит 25% плюс 1 акция.