«Ведомости»: против экс-главы «ВСМПО-Ависма» возбуждено уголовное дело

Против бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело, со ссылкой на пресс-службу «Ростеха», который владеет 25% акций компании, пишут «Ведомости».

«Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем — это прерогатива следственных органов», — заявил представитель госкорпорации.

Накануне телеграм-канал «Давыдов.Индекс» сообщал, что 31 июля управление МВД по Свердловской области возбудило против Воеводина уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (часть 4 статьи 159 УК РФ). Максимальная санкция по статье предусматривает лишение свободы до десяти лет.

«Расследуются случаи многократного завышения цен при закупке титанового лома и ванадиевых сплавов. По предварительным данным, сумма хищений сопоставима с зарплатой всех сотрудников "ВСМПО-Ависма" за полтора года», — сообщалось в телеграм-канале.

По информации автора канала, политконсультанта Леонида Давыдова, расследование было проведено по инициативе акционеров компании, которые заявили о хищениях в госкорпорации.

Информацию о возбуждении дела по части 4 статьи 159 УК РФ также подтверждают источники газеты «Коммерсантъ-Урал» — по их данным, бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» фигурирует в уголовном деле. В «Ростехе» не смогли уточнить процессуальный статус Воеводина.

По информации источников «Коммерсанта», перед отставкой Воеводина была проведена проверка по инициативе акционеров «ВСМПО-Ависмы», также были выявлены факты хищения средств предприятия. В том числе это производилось с помощью закупок сырья по завышенным ценам. Сумма ущерба пока не установлена.

Представители правоохранительных органов информацию о возбуждении уголовного дела пока не прокомментировали.

Воеводин руководил предприятием с 2009 года до мая 2020 года. После того как он решил уйти, исполняющим обязанности генерального директора назначили Максима Кузюка, которого называли успешным антикризисным менеджером. Однако, когда Кузюк заявил о возможной приостановке предприятия из-за нехватки заказов, его сменил другой руководитель. 2 июля на должность гендиректора назначили Сергея Степанова, ранее занимавшего должность вице-президента горно-металлургического холдинга «Евраз».