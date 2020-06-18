Глава корпорации «ВСМПО-Ависма» сообщил о возможном прекращении работы предприятия

Крупнейший в мире производитель титана — корпорация «ВСМПО-Ависма» — в сентябре может прекратить работу в случае отсутствия у компании новых заказов, сообщает пресс-служба предприятия.

Руководитель «ВСМПО-Ависмы» Максим Кузюк на встрече с сотрудниками отметил, что ранее допускалась возможность закрытия предприятия в августе.

«Рассматриваем сентябрь, но решение будет принято в зависимости от того, сколько заказов мы реально в систему внесём», — заявил Кузюк.

Он подчеркнул, что работа на маленькой загрузке ещё хуже, чем полная остановка. Кузюк отметил, что перед коммерческим блоком стоит задача искать заказы, так как «это будет лучший вариант, чем останавливаться».

Говоря о сокращениях на предприятии, Кузюк заявил, что они не коснутся инженерного состава, а только руководящего состава и вспомогательного персонала. Кузюк подчеркнул, что массовых увольнений и сокращений не планируется.

«Цель — достичь более прозрачной системы управления, меньшее количество руководителей на большее количество основных сотрудников, которые делают работу», — заявил он.

«ВСМПО-Ависма» — поставщик титановых компонентов для Boeing и Airbus. Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет (25% плюс одна акция) — «Ростеху». С 2009 года компанией руководил Михаил Воеводин, который покинул должность 7 мая. Кузюк, который был заместителем Воеводина по развитию бизнеса, стал исполняющим обязанности гендиректора.

В апреле на фоне пандемии коронавируса и сокращения авиаперевозок «ВСМПО-Ависма» сократила объёмы титановой продукции с запланированных 39 тысяч до 26,5 тысячи тонн, а производство губчатого титана — с 44 тысяч до 35 тысяч тонн. Компания также снизила непроизводственные расходы и перенесла инвестиционные проекты. Сотрудникам предложили работать по графику укороченной рабочей недели, часть производственных участков временно закрыли.