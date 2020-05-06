В корпорации ВСМПО-АВИСМА сменился генеральный директор

Занимавший должность генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО‑АВИСМА» Михаил Воеводин принял решение покинуть компанию, чтобы сосредоточиться на личных проектах, сообщает пресс-служба предприятия.

Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО‑АВИСМА» 6 мая принял решение назначить с 7 мая исполняющим обязанности генерального директора корпорации Максима Кузюка.

«Для меня огромная ответственность, что в этот непростой для авиационной отрасли период акционеры доверили мне руководить корпорацией. За время работы заместителем генерального директора по развитию корпорации я приобрёл понимание задач и приоритетов, которое даст мне возможность эффективно управлять дальнейшим успешным развитием компании. Наши основные задачи — это сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации ВСМПО‑АВИСМА на мировых рынках, идентифицировать новые возможности для роста и обеспечить стабильную дополнительную стоимость для наших акционеров», — подчеркнул Максим Кузюк.

Михаил Воеводин занимал пост гендиректора с июля 2009 года. Максим Кузюк до назначения на новую должность занимал должности генерального директора группы компаний «Ижмаш» (концерн «Калашников»), был руководителем холдинга «Технодинамика» и ОАО «РТИ». В 2011–2012 годах он реализовал план по масштабной реорганизации «Ижмаша», благодаря чему удалось стабилизировать работу проблемного на тот момент оборонного актива. С октября 2019 года работал в должности заместителя генерального директора по развитию бизнеса ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний стратегическим поставщиком.