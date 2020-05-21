«ВСМПО-Ависма» перевела на неполную занятость более 50% персонала 

Корпорация «ВСМПО-Ависма» перевела на неполную занятость 7 212 человек, сообщает ИА «Новый день» со ссылкой на департамент по труду и занятости Свердловской области. Ещё 609 сотрудников временно выведены на удалённую работу. При этом среднесписочная численность работников предприятия составляет 13 509 человек.

В середине апреля пресс-служба «ВСМПО-Ависма» сообщала, что в связи с пандемией коронавируса и кризисом в отрасли компания пересматривает собственные производственные программы, сокращая объёмы товарной титановой продукции в 2020 году с запланированных 39 000 тонн в год до 26 500 тонн. Производство филиала «АВИСМА» снижается с 44 000 тонн титана губчатого до 35 000 тонн в год. Позже гендиректор корпорации Михаил Воеводин заявил, что ближайшие 2-3 года станут для компании очень тяжёлыми. 6 мая стало известно, что Воеводин принял решение покинуть свой пост, его место занял Максим Кузюк. По данным за I квартал 2020 года, чистый убыток корпорации «ВСМПО-Ависма» составил 8,11 млрд рублей.