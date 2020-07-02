На «ВСМПО-Ависма» вновь сменился директор. Исполняющий обязанности руководителя проработал в должности всего месяц

Корпорацию «ВСМПО-Ависма» возглавил Сергей Степанов, ранее занимавший должность вице-президента горно-металлургического холдинга «Евраз», сообщает пресс-служба предприятия.

Приказ о вступлении Степанова в должность подписан 2 июля, полномочия Максима Кузюка, исполнявшего обязанности руководителя, прекратили за день до этого.

«Совет директоров Корпорации "ВСМПО-АВИСМА" решил, что многолетний опыт профессионального руководителя и компетенции Сергея Степанова помогут компании в решении её основных задач: найти и использовать новые возможности для роста, сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации, обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров», — сообщили в пресс-службе.

Степанов станет третьим гендиректором «ВСМПО-Ависма» в этом году: до мая 2020 года корпорацией руководил директор Михаил Воеводин, после того, как он решил уйти, исполняющим обязанности генерального директора назначили Максима Кузюка, которого называли успешным антикризисным менеджером.

Сергей Степанов родился в Москве в 1977 году, он с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «Финансы и кредит». С 2003 по 2005 год работал консультантом в компании The Boston Consulting Group. С 2006 по 2012 год был исполнительным директором ОАО «Воркутауголь», занимал руководящие позиции в ЗАО «Северсталь-ресурс» и ОАО «Суал-холдинг», занимал пост исполнительного директора Nordgold.

«В бизнес-кругах известен как молодой, но опытный и успешный руководитель, который более десяти лет проработал на руководящих должностях в различных компаниях угольной и золотодобывающей отрасли в России и за рубежом», — подчеркнули на предприятии.

В середине июня Максим Кузюк, будучи руководителем, заявил, что производство на предприятии может полностью остановиться в сентябре, если ситуация с сокращением заказов сохранится. На заводе при этом постараются избежать массового увольнения людей, хотя не исключается и такой вариант развития событий. Позднее представители «Ростеха» сказали, что заявление о приостановлении работы было личным мнением менеджера.