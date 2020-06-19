Акционеры «ВСМПО-Ависмы» опровергли информацию о приостановке работы предприятия

Акционеры одной из крупнейших мировых корпораций по производству титана «ВСМПО-Ависма» опровергли информацию о том, что в сентябре завод может прекратить работу в случае отсутствия у компании новых заказов.

«17 июня 2020 года в рамках открытой встречи с профсоюзными организациями исполняющий обязанности генерального директора Максим Кузюк упомянул о возможном прекращении работы предприятия в сентябре в случае, если компания не получит новые заказы. Данный комментарий является личным мнением Максима Кузюка, не имеющим отношения к действительности. Возможность приостановки производственных процессов никогда не рассматривалась акционерами», — говорится в заявлении Михаила Шелкова (контролирует 65,27% акций корпорации) и госкорпорации «Ростех» (25% плюс 1 акция).

При этом в сообщении уточняется, что предприятию из‑за сокращения авиаперевозок пришлось сильно адаптировать деятельность: в апреле были сокращены плановые объёмы выпуска титановой продукции в 2020 году, также пришлось значительно снизить непроизводственные расходы и временно приостановить инвестиционную программу.

Согласно заявлению акционеров, сейчас в отрасли наметились признаки восстановления, что «позволяет рассчитывать на то, что итоговый объём заказов на 2020 год может вырасти». На 2020 год плановый объём заказов составляет 26,5 тысячи тонн, что обеспечит доход в размере более 1 миллиарда долларов.